За два года владимирские вузы лишились 20% профессоров и доцентов

Каждый пятидесятый житель Владимирской области - студент. А где же они учатся и кем собираются стать? К Дню студента, который отмечают 25 января, Владимирстат посчитал, кто, куда и зачем поступает.

Вообще область, как ни странно, становится моложе, хотя принято считать, что население центральной России стареет. За 5 лет доля юных жителей региона (детей до 17 лет) выросла почти на 5%. В прошлом году младенцы, детсадовцы и школьники составляли 18,3% населения региона. То есть почти каждый пятый - ребенок.

Предстоит учиться мне в университете...

А вот студентов у нас с каждым годом все меньше, это несмотря на то, что область выбирается из «демографической ямы». Причина очевидна: все больше владимирских абитуриентов поступают не в местные вузы, а уезжают - в Москву, в Питер, в ивановский медицинский, в нижегородские вузы...

За два года, с 2016 по 2018-й, число студентов в области сократилось больше чем на 2000 человек. Сейчас в вузах учится всего 26600 молодых людей. Причем почти все они - студенты государственных вузов. В них по всей области учится всего 600 человек! Для сравнения, два года назад студентов негосударственных вузов было 4500. Оно и понятно: за три года число частных вузов сократилось с 7 до 3.

Но это не значит, что все владимирские выпускники школ учатся бесплатно, на «бюджете». Как раз наоборот - бесплатный набор тоже сокращается, и все больше абитуриентов поступает на коммерческие отделения. В частности, поэтому, а не только из-за сложностей с аккредитацией, закрываются коммерческие вузы: если можно учиться в государственном вузе, пусть и за деньги, то поступать скорее будут туда, меньше вероятность, что к получению диплома с вузом что-то случится.

Профессора уходят, кто же остается?

Как легко догадаться, меньше студентов - меньше преподавателей. За два года профессорско-преподавательский состав сократился на 21 процент. Почти на четверть! В 2016 году в вузах работало 1584 человека, в 2018-м - уже только 1252. Ушло больше 300 человек.

Причем уходят ученые с научными степенями. Вот как сократилось число «остепененных» преподавателей за последние два года:

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КСТАТИ

Все хотят в гуманитарии

Тут Владимирстат не обнаружил ничего неожиданного. Чаще всего абитуриенты хотят быть экономистами - 30% всех студентов учатся на экономических специальностях.

На втором месте гуманитарные науки: около 22% студентов - гуманитарии.

На третьем - будущие учителя. На педагогов учится 11,5%.

Почти 7,2% студентов хотят быть архитекторами.

И меньше 30% студентов приходится на технические специальности, IT, точные и естественные науки.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Специальности, не требующие высшего образования, обретают популярность. В прошлом году почти 20 тысяч студентов учились в колледжах и лицеях, получая среднее профессиональное образование. Это на 1500 человек больше, чем годом ранее.

Рабочие профессии в прошлом году получали 6100 человек.