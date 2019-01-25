Владимирцы не хотят прививаться от кори

Во Владимирской области с молниеносной скоростью распространяется корь. За 10 дней число заболевших достигло 50 человек. Болеют и взрослые, и дети. Причем, очаги заболевания теперь есть не только в Суздальском районе, где зафиксировали первую вспышку, но и во Владимире и Коврове.

Сейчас важно остановить ее распространение. Единственный способ справиться со вспышкой — вакцинация населения. Департамент здравоохранения призывает владимирцев сделать прививку. Вакцина есть во всех больницах, и ее делают бесплатно.

Опасность эпидемии настолько испугала некоторых активистов, что они провели 24 января митинг на Театральной площади Владимира. Несмотря на мороз, участник проекта «Здоровое будущее» около часа раздавали жителям областного центра памятки с описанием симптомов болячки и призывом не рисковать здоровьем и сделать прививку.

- Корь передается очень быстро, никаких преград для нее нет, - рассказал заслуженный врач РФ, координатор проекта Анатолий Ильин. - Она дает очень серьезные осложнения, вплоть до поражения головного мозга и центральной нервной системы. Единственное, что может остановить корь, это профилактическая прививка. Мы призываем каждого жителя Владимирской области прийти в свою больницу и сделать ее, особенно тех, кто входит в группу риска — это молодые люди до 35 лет. Особенно мы просим сделать вакцинацию на предприятиях, для этого мы начали рассылку писем работодателям.

Однако многие горожане на предложения активистов отмахивались. В основном людей с бумажками в руках обходили стороной, а если брали листовку, то спешно клали в сумку или вовсе выкидывали. Причины называли разные - от убеждения в бессмысленности прививок до аргумента, мол, переболел в детстве, снова не заболею.