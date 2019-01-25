Мэрия Владимира - областной администрации: «Нам предлагают строить дом с крыши!»

В последнее время отношения между администрациями города и области то и дело напоминают... дискуссию. Наиболее остро конфликт проявил себя в двух историях: строительство дороги между улицами Чапаева и Сперанского и возведение трех домов-башен на улице Комиссарова.

Утром деньги на развязку, вечером расширение Чапаева

Этап 1. На дорогу-дублер улицы Верхняя Дуброва стоимостью 78 миллионов рублей город потребовал у области 72 миллиона. Город вложит остальные шесть. Мэрия объяснила, что владимирцы и так платят много налогов, а возвращается в городской бюджет лишь 10 процентов от суммы.

Этап 2. Чиновники из департамента дорожного хозяйства ответили, что сначала надо улицу Чапаева расширить до четырех полос. В противном случае проблему пробок развязка на улице Василисина не решит.

Этап 3. В мэрии ответили, что проект, разработанный администрацией, прошел госэкспертизу и получил положительное заключение.

- То есть эксперты, а не кто-то со стороны, одобрили наш проект развязки, - сказал Александр Карпилович, официальный представитель мэрии. - А теперь нам в областной администрации, по сути, предлагают строить дом с крыши. То есть начинать с конца. Дело в том, что расширение улицы Чапаева до четыре полос — это второй этап тех работ, что мы планировали на участке от проспекта Ленина до улицы Сперанского. Развязка будет строиться с учетом будущего расширения. Но сначала надо сделать ее.

В администрации уточнили, что расширение улицы Чапаева предполагает снос пяти частных домов в районе улицы Василисина.

- Понятное дело, что это означает переселение людей, которые в этих домах живут, - сказал Александр Карпилович. - Не все из них с легкостью согласятся. Это означает, что процесс может затянуться. А сделать дорогу необходимо как можно быстрее.

Ждем этап 4, то есть ответ областной администрации.

Прокуратура их рассудит

Проблемы застройки в Добром вылезла после того, как областная администрация выдала разрешение на постройку трех домов-башен в районе улицы Комиссарова— две на шестнадцать этажей и одну на восемнадцать.

Этап 1. В мэрии собрали пресс-конференцию, на которой заявили, что департамент строительство выдал разрешения на эту стройку незаконно. И они даже отправили в прокуратуру запрос с требованием признать незаконным выдачу разрешений.

Этап 2. На следующий день областная администрация написала, что вся разрешительная документация на строительство домов-башен выдана в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. При этом в департаменте строительства утверждали, что застройщик предоставил им все необходимые документы, и перечень документов не содержит требования проведения публичных слушаний. А «запрашивать дополнительные документы от застройщика Градостроительный кодекс запрещает…». И посоветовали мэрии общаться напрямую, а не через СМИ, заявив, что «такой путь короче и эффективнее».

Этап 3. Александр Карпилович для нас прокомментировал заявление областных чиновников.

- Мы запрос в прокуратуру отправили, пускай теперь они решают, кто прав, а кто нет. Однако эта история ведь не сейчас появилась. Ей уже несколько лет. В 2014 году мы уже имели дело с одним известным владимирским застройщиком, который выкупил как раз в этом районе территорию бывшего детского сада. Через мэрию он пытался продавить себе разрешение на строительство высотных жилых домов. Но мы тогда выступили против подобных строек. И когда застройщик попытался опротестовать наше решение, он проиграл в судах всех инстанций. То есть тогда мы были правы, а сейчас нет?! Очень странно! Но пусть нас рассудит прокуратура.

Опять же ждем этапа 4.