2019-01-24T17:07:26+03:00
Общество

Из-за мошенников владимирским газовикам перестали открывать дверь

Из 30 квартир специалистам по обследованию газового оборудования попасть удается лишь в 5-7
Артем Бендрик
Поделиться:
Проверка газаПроверка газаФото: Артем Бендрик
Изменить размер текста:

До трагедий произошедших в Магнитогорске и городе Шахты, мало кто задумывался - а все ли у него дома в порядке с газом? А у соседей? Насколько часто проверяют состояние газовых плит и колонок в домах, кто за ними следит?

Отвечает за проверки «Газпром межрегионгаз Владимир», и проходят они регулярно. 24 января подобная проверка нагрянула и в 24-й дом на Нижней Дуброве. Сотрудники «Газпром межрегионгаз Владимир» и МЧСовцы намеревались вместе с журналистами проверить все квартиры сразу в двух подъездах этого дома.

В полной готовности Фото: Артем Бендрик

В полной готовностиФото: Артем Бендрик

- Мы выполняем подобные проверки в соответствии с графиком. Перед тем как проводить техобслуживание, наши представители расклеивают на подъезде дома объявление-уведомление, - рассказывает замначальника службы домовых сетей владимирского филиала «Газпром межрегионгаз Владимир» Алексей Макаров.

Время было ранее — 9.15, народ либо на работе, либо спит, соответственно сильно рад такому нежданному визиту никто не был. Во многие квартиры сотрудников просто не стали пускать, говорят: «Мы не одеты, извините». Еще больше было тех, кто просто не открыл. Из 30 квартир нам удалось попасть всего лишь в пять, но в этих пяти слесари устроили доскональную проверку оборудования.

- Проверяем резьбовые соединения на утечку, плиты на режим горения, герметичность запорных устройств. Вентиляционный канал тоже проверяем, чтобы тяга была. Стараемся рассказывать жильцам, как правильно и безопасно пользоваться своим газовым оборудованием. Если вдруг видим, что у кого-то совсем старое оборудование, то так же составляем акт, под которым расписывается собственник. - объясняет Алексей Макаров.

По результатам проверки никаких нарушений выявлено не было. Но как быть с теми, кто дверь открывать не захотел или не был дома? По словам сотрудника «Газпром межрегионгаз Владимир», к ним слесари еще вернутся - через неделю.

- Если нас не пустили в квартиру для проверки газового оборудования, то слесарь заполняет акт о недопуске. Дальше этот акт отправляется собственнику письмом уведомлением, чтобы он предоставил допуск. Если он отреагирует в течение недели, то нам об этом заявляют и мы снова идем на проверку.

Распишитесь, пожалуйста Фото: Артем Бендрик

Распишитесь, пожалуйстаФото: Артем Бендрик

Бывает и такое, что люди повторно не открывают дверь, даже после акта - боятся. Одна жительница дома, увидев людей в форме, спросила: «А вы точно из горгаза?». Очень много стало в последнее время мошенников, которые то фильтры предлагают, то счетчики или трубы поменять за деньги.

- Наши сотрудники ходят в форме, - ответил неверующей старушке слесарь. - На форме всегда есть бейджик с ФИО, по требованию предъявляем удостоверение, собственники могут позвонить в аварийную службу, где и подтвердят, что обслуживание идет по графику.

Газ — штука опасная, может случиться не только пожар или взрыв, но и отравление. Причем под угрозой не только жильцы квартиры, где произошла утечка, но и весь подъезд.

. Фото: Артем Бендрик

.Фото: Артем Бендрик

КСТАТИ

В одной из проверяемых квартир женщина попросила отключить их от газа, так как там проживает ее одинокая пожилая мама и они опасаются: вдруг однажды забудет закрыть конфорку? Каждый желающий может попросить слесарей сделать то же самое, для этого нужно лишь уведомить их при личной проверке или позвонить «04».

Если у вас случилась утечка газа — немедленно звоните «104», «04», если пожар - «112».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сергей Доренко: Как в Венесуэле у нас не будет. Россия беременна средневековьем, а не революцией
Россия готовится войти в новое десятилетие. Как мы изменились за минувшие годы? И изменились ли вообще? Об этом «КП» поговорила с главредом радио «Говорит Москва» Сергеем Доренко
Новости 24
Во Владимире выступит известный пианист Николай Луганский
В Ковровском районе собака задушила лису, зараженную бешенством
Владимирцев приглашают "колядовать" вместе с хором из Костромской области
Муромлянин, который пьяный врезался в дерево, сядет на 2 года в тюрьму
Гусевские пожарные спасли молодого человека
В Муроме подросток убежал от трех пьяных разбойников, угрожавших ему ножом
Владимирцы бросают машины вдоль дорог, мешая уборке города
Владимирцы заправляют машины бензином с большим количеством серы
Владимир вошел в международный проект «Город без туберкулеза»
Во Владимире впервые пройдет персональная выставка скульптора Ильи Шанина
20-летний владимирец украл в кафе дорогой ноутбук
В Коврове корь подхватил маленький ребенок
Владимирский госуниверситет попал в рейтинг 400 лучших вузов стран БРИКС
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 3,5 раза за 2018 год
Депутаты владимирского ЗС предлагают отдавать земли фермерам бесплатно
Новый директор департамента здравоохранения Владимирской области будет бороться за снижение младенческой смертности
В Муроме откроется выставка, соединившая живопись и поэзию