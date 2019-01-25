Из-за мошенников владимирским газовикам перестали открывать дверь

До трагедий произошедших в Магнитогорске и городе Шахты, мало кто задумывался - а все ли у него дома в порядке с газом? А у соседей? Насколько часто проверяют состояние газовых плит и колонок в домах, кто за ними следит?

Отвечает за проверки «Газпром межрегионгаз Владимир», и проходят они регулярно. 24 января подобная проверка нагрянула и в 24-й дом на Нижней Дуброве. Сотрудники «Газпром межрегионгаз Владимир» и МЧСовцы намеревались вместе с журналистами проверить все квартиры сразу в двух подъездах этого дома.

В полной готовностиФото: Артем Бендрик

- Мы выполняем подобные проверки в соответствии с графиком. Перед тем как проводить техобслуживание, наши представители расклеивают на подъезде дома объявление-уведомление, - рассказывает замначальника службы домовых сетей владимирского филиала «Газпром межрегионгаз Владимир» Алексей Макаров.

Время было ранее — 9.15, народ либо на работе, либо спит, соответственно сильно рад такому нежданному визиту никто не был. Во многие квартиры сотрудников просто не стали пускать, говорят: «Мы не одеты, извините». Еще больше было тех, кто просто не открыл. Из 30 квартир нам удалось попасть всего лишь в пять, но в этих пяти слесари устроили доскональную проверку оборудования.

- Проверяем резьбовые соединения на утечку, плиты на режим горения, герметичность запорных устройств. Вентиляционный канал тоже проверяем, чтобы тяга была. Стараемся рассказывать жильцам, как правильно и безопасно пользоваться своим газовым оборудованием. Если вдруг видим, что у кого-то совсем старое оборудование, то так же составляем акт, под которым расписывается собственник. - объясняет Алексей Макаров.

По результатам проверки никаких нарушений выявлено не было. Но как быть с теми, кто дверь открывать не захотел или не был дома? По словам сотрудника «Газпром межрегионгаз Владимир», к ним слесари еще вернутся - через неделю.

- Если нас не пустили в квартиру для проверки газового оборудования, то слесарь заполняет акт о недопуске. Дальше этот акт отправляется собственнику письмом уведомлением, чтобы он предоставил допуск. Если он отреагирует в течение недели, то нам об этом заявляют и мы снова идем на проверку.

Бывает и такое, что люди повторно не открывают дверь, даже после акта - боятся. Одна жительница дома, увидев людей в форме, спросила: «А вы точно из горгаза?». Очень много стало в последнее время мошенников, которые то фильтры предлагают, то счетчики или трубы поменять за деньги.

- Наши сотрудники ходят в форме, - ответил неверующей старушке слесарь. - На форме всегда есть бейджик с ФИО, по требованию предъявляем удостоверение, собственники могут позвонить в аварийную службу, где и подтвердят, что обслуживание идет по графику.

Газ — штука опасная, может случиться не только пожар или взрыв, но и отравление. Причем под угрозой не только жильцы квартиры, где произошла утечка, но и весь подъезд.

КСТАТИ

В одной из проверяемых квартир женщина попросила отключить их от газа, так как там проживает ее одинокая пожилая мама и они опасаются: вдруг однажды забудет закрыть конфорку? Каждый желающий может попросить слесарей сделать то же самое, для этого нужно лишь уведомить их при личной проверке или позвонить «04».

Если у вас случилась утечка газа — немедленно звоните «104», «04», если пожар - «112».