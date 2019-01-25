Татьянин день во Владимире: куда податься бедному (и не очень бедному) студенту

В Татьянин день, считающийся традиционным студенческим праздником, владимирской молодежи приготовили насыщенную программу.

Встреча с прекрасным на халяву

Центр ИЗО предлагает студентам насладиться искусством и бесплатно побывать на двух выставках - народного художника Петра Дика «Формула чувств» и владимирского скульптора Ильи Шанина «Без границ». Предложение действует с 25 по 27 января, но с собой нужно взять студенческие билеты!

Всех Татьян ждут во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике: в свой день они смогут попасть на выставки бесплатно с 10:00 до 17:00, главное – не забыть с собой паспорт. В «Палатах» их приглашают прогуляться по улице губернского Владимира 19 века, заглянуть в «Русский дом» и «Трактир», увидеть шедевры русской живописи 13 – 20 веков в картинной галерее. Кроме того, можно посетить выставки «Анна. Прибытие поезда», посвященную экранизации романа Льва Толстого, и «Не стоит село без праведника», приуроченную к столетию Александра Солженицына. Не забудьте заглянуть в Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота, Исторический музей и водонапорную башню. В Доме-музее Столетовых можно узнать о знаменитых братьях, а любительниц флоры и фауны ждет Музей природы.

Эх, прокачусь!

Вечер праздника студенты смогут провести на катке на Пушкинском бульваре в центре города. Традиционный праздник «Зачетная пятница» начнется в 18:00 и продлится до 22:00. Всех гостей ждет танцевальный флешмоб «Студенческий ажиотаж», фотозоны, необычные конкурсы, призы и подарки, показательные выступления фигуристов и танцы на льду. Особый сюрприз обещают влюбленным парам, а завершится вечер запоминающимся фаер-шоу.

Щас спою!

Ресторан «Макс Брой» тоже приготовил сюрпризы не только для Татьян, но и для всех студентов! 25 января гостей ждет их ждет концерт группы «Карп» и зажигательная дискотека. Всем студентам, не забывшим зачетку или студенческий, приготовят подарки, а Татьян, захвативших паспорт, ждет бесплатный десерт. Не останутся обиженными и бывшие студенты: всех, кто сможет предъявить красный диплом, тоже ждут сюрпризы. Начнется праздник в 20:00, а вход будет бесплатным.

Не придется скучать студентам и ночью: в клубе ZZZED устроят большую вечеринку, которая начнется в 22:00. Всех Татьян ждут подарки, а главный приз – дизайнерское платье – разыграют между гостями. В ночном клубе STUDIO отпраздновать решили на день раньше: 24 января в 22:00 здесь начнется большой праздник «Гуляй, студент, гуляй». Всем предъявившим зачетку обещают сюрприз.