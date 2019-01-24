2019-01-23T18:38:38+03:00
Общество

Почему во Владимире невозможно дозвониться в поликлиники

Медики просят их понять и простить
Ольга МАКАРОВА
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Больничные регистратуры известны своей волокитойБольничные регистратуры известны своей волокитойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вызвать педиатра или терапевта на дом или даже записаться на прием по телефону во Владимире стало почти нереально. Можно звонить в регистратуру часами - и там будет занято, занято... Сплошные короткие гудки.

Такую историю рассказала в соцсетях молодая мама Елена Ефимова. Ее сын свалился в воскресенье с температурой сорок. Приехавшие на вызов врачи «скорой» помогли сбить температуру и велели на следующий день вызвать врача. Но 21 января дозвониться до регистратуры детской поликлиники №1 на Студеной горе не удалось. После трех часов(!) звонков в регистратуру родителям с больным ребенком пришлось ехать к медикам самим.

- Я звонила три часа, каждый десять минут, но занято было все время, а температура у сына была под сорок. В итоге мы не выдержали, сели в машину и приехали сами. Но когда муж пришел в регистратуру, то увидел, что у сотрудница отвечает по одному телефону, а со второго просто снята трубка и лежит рядом! - возмущается женщина, поделившаяся своей историей в соцсетях.

В этом случае на прием к педиатру все-таки удалось попасть. А многие владимирцы, потратив несколько часов на звонки в регистратуру, в отчаянье обращаются к платным специалистам. Другие названивают по очереди, часами, добиваясь заветного вызова. Помогает автодозвон. Мы сами попробовали позвонить с утра в детскую поликлинику №1, и несмотря на то, что в редакции мини-АТС с ее возможностями, нам это не удалось.

В поликлинике выслушивают жалобы и претензии недовольных родителей, но объясняют трудности большим количеством захворавших малышей и советуют набраться терпения.

- У нас пять номеров телефонов, по которым можно вызвать врача, но сейчас эпидемия ОРВИ, только за вчерашний день у нас было 485 вызовов. В регистратуре достаточно сотрудников, они постоянно принимают вызовы, но звонки идут просто непрерывным потоком, - объясняет главный врач детской поликлиники №1 города Владимира Татьяна Максимова. - При этом у нас вместо 38 педиатров работает всего десять. Из них семь врачей и три фельдшера. Люди работают на износ, по вызовам ходим до девяти вечера, я сама точно так же езжу. Мы никого не пропускаем, всех обязательно примем. Родителям просто нужно набраться терпения и войти в наше положение.

Она просто сбросила трубку... Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте

Она просто сбросила трубку...Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте

По словам медиков, снятая телефонная трубка тоже объясняется просто: если в регистратуре одновременно звонят несколько телефонов, то одного из дозвонившихся просят подождать, пока принимают вызов по второй линии. Кроме того, большинство родителей пытается дозвониться в поликлинику с утра, с 8:00 до 10:00, создавая лишнюю нагрузку. Но спешить необязательно – вызвать врача можно до 13:00. Кстати, если температура у ребенка до 38, то врачи рекомендуют родителям самим приехать с ребенком в поликлинику. Их примут без очереди, врач специально спустится к ним в отдельный бокс.

КОНКРЕТНО

По данным регионального управления Роспотребнадзора, во Владимире бушует эпидемия ОРВИ, эпидпорог уже превышен на 45%. За последнюю неделю за медицинской помощью обратилось 3 362 человека, среди заболевших 2 204 ребенка.

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