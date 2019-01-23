Олимпийская чемпионка Ольга Данилова избила новогодней елкой директора спортшколы своего же имени

28 декабря в Александрове у начальницы местного отдела по физической культуре и спорту Ольги Даниловой должна была состояться рабочая встреча с Екатериной Шаговой, занимающей пост директора «Спортивной школы по лыжным гонкам и легкой атлетике». Кстати, спортшкола носит имя самой Ольги Даниловой, которая до перехода на работу в администрацию была олимпийской чемпионкой и многократным призером чемпионатов мира по лыжным гонкам.

По словам Шаговой, ничего не предвещало беды, но вдруг Данилова начала обвинять весь коллектив спортшколы в непрофессионализме. Директор школы промолчать не смогла — вступилась за коллектив и выдвинула ответные претензии.

- Я зашла к ней в комитет по рабочим вопросам. Когда начали разговаривать, она позволила себе плохие высказывания в адрес школы, в которой я работаю, школы, которая носит ее имя. Якобы, в моей школе работают непрофессионалы, а все проведенные соревнования были на уровне сельпо. Я ей ответила, что как ты можешь так говорить, если 5 лет назад эти же люди тебя защищали, когда тебя хотели поменять. Эти люди вступились за тебя, а ты сейчас про них вот так говоришь. Ты даже спортивные мероприятия не посещаешь. Примерно такой разговор у нас был, - вспоминает Екатерина Шагова.

«Ель была настоящая, со светящейся гирляндой»

То, что было дальше, можно было бы назвать фарсом, если бы не вполне реальные травмы у пострадавшей. По словам Екатерины Шаговой, услышав упрек: «Это останется на твоей совести», ее начальница Ольга Данилова не выдержала, крикнула «пошла вон», выдернула из горшка елку со светящейся гирляндой и начала избивать свою обидчицу.

Ель, кстати, была настоящая, «хоть и настольная, но пушистая и довольно колючая». Екатерина попыталась за себя постоять, женщины стали хватать друг друга за шею, тут в кабинет кто-то прибежал и разнял драку.

- В этот же день я пошла сначала к врачу снимать побои, - говорит Екатерина. - Врач меня осмотрел, попросил медиков сразу же позвонить в полицию. Я слышала этот разговор даже. У меня были синяки, ссадины и даже несколько кровоподтеков. Следы на шее от удушья в том числе. Врач даже удивился, что это сделала женщина, сначала подумал, что мой начальник — пьяный мужчина.

В справке написали о том, что у Екатерины - повреждения мягких тканей, в полиции приняли заявление от нее. А спустя 2 дня в полицию с заявлением о побоях пошла и Данилова - тоже как пострадавшая.

Полицейские в течение 10 дней проводили проверку, а затем решили - отказать в возбуждении уголовного дела обеим. Причина - телесные повреждения сочли небольшими и не угрожающими здоровью.

Екатерина ШаговаФото: Из личного архива героя публикации

«Школа выглядит примерно как больница в Струнино»

- Наш конфликт назревал давно, и вот бомба взорвалась. Люди слишком долго молчали, ведь работой Даниловой недовольны многие, - считает Шагова.- У нас здание спортшколы находится в ужасном состоянии - на уровне со Струнинской поликлиникой, а лыжи туда приносят бывшие воспитанники, которые уже давно выросли и работают.

Претензий к начальнице местного отдела по физической культуре и спорту действительно накопилось не мало. Они были и много лет назад, еще тогда Данилову хотели убрать с поста, но за нее как раз вступились работники школы, названной ее именем. Екатерина рассказала, что олимпийская чемпионка по лыжам уже около 5 лет не появляется ни в школе, ни даже на спортивных мероприятиях. Однажды даже не привезла должное количество грамот и медалей. Организаторам пришлось отбирать их у местных детей, чтобы не обделить тех, кто приехал издалека. А со своими уже потом разобрались.

- Она олимпийская чемпионка по нашему виду спорта, школа названа в ее честь, а дети даже ни разу ее не видели. Для них это очень важно, я прекрасно помню, как сама еще была девочкой и смотрела на Данилову. Появление таких людей на соревнованиях сильно вдохновляет и мотивирует детей. Я и сейчас считаю ее великой спортсменкой, но хотелось бы больше внимания, как к детям, так и к спорту у нас в целом.

С момента конфикта прошел уже почти месяц. Женщины за это время много раз пересекались, в том числе и по работе, но, по словам директора спортшколы, ни одного слова они друг другу так и не промолвили. Даже рабочие послания Данилова теперь передает через кого-то.

Мы в «КП»-Владимир» дозвонились до Ольги Даниловой, но, к сожалению, разговаривать с нами и что-либо комментировать она не стала.

ОФИЦИАЛЬНО

Заместитель главы администрации Александровского района по социальным вопросам района Елена Шульга:

- Я в курсе случившегося. Обе участницы конфликта, с которыми я поговорила, факт потасовки подтвердили. И обе написали заявление в полицию. Администрация принимать чью-либо сторону на данный момент не стала. Обе чемпионки, каждая умная, образованная, каждая личность, так что пока у нас нет официальных документов от полиции и ответа на заявления от Ольги Даниловой и Екатерины Шаговой, делать выводы мы не будем. По результатам мы соберем совет по этике, проведем свое совещание, так как обе они находятся в моем подчинении, и будет ясно, что будем делать дальше.

СПРАВКА «КП»

Ольга Данилова родилась в 1970 году в городе Бугульма Татарской АССР. Лыжными гонками стала заниматься в 1982 году в лыжной секции при ДЮСШ «Динамо», где её первым тренером был Радиф Сафин. Через 5 лет попала в юношескую сборную СССР.

В1992 году заняла 6 место на Олимпиаде в Альбервилле в гонке на 5 км классическим стилем. В 1994/95 годах стабильно занимает места на пьедестале в индивидуальных гонках Кубка мира (4 место в итоговом зачете Кубка мира). На Олимпиаде в Нагано выигрывает индивидуальную гонку на 15 км классическим стилем и побеждает в составе эстафеты. Выигрывает серебро в гонке преследования на 10 км свободным стилем. По итогам сезона занимает седьмое место в Кубке мира.

На Олимпиаде в Солт-лейк-Сити Данилова становится чемпионкой в комбинированной гонке 2х5 км, выигрывает серебро в гонке 10 км классическим стилем. Однако после этого ее и лыжницу Ларису Лазутину дисквалифицируют за применение допинга. Российский олимпийский комитет признал это решение несправедливым, однако лыжница решает завершить карьеру.

Замужем за лыжником Владимиром Торчинским. 15 февраля 1996 г. родила двух сыновей-близнецов Савелия и Семена. Живёт в Александрове, занимает должность начальника отдела по физической культуре, спорту и туризму администрации Александровского района.