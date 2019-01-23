Сносить или перестроить: Судьбу поликлиники в Струнино, где надо «постирать занавески», решат к концу января

Судьба струнинской больницы в очередной раз стала темой для обсуждения. На этот раз — на комитете по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания. Директор департамента здравоохранения Алексей Мозалева отчитался перед депутатами о планах по поводу многострадальной больницы, которая после «прямой линии» с Президентом в июле этого года не сходит со страниц федеральных изданий. Причем что ни публикация - то «скандалы, интриги, расследования».

Алексей Мозалев рассказал, что в центральном корпусе уже отремонтировали неврологическое отделение на первом этаже, после капремонта открылась детская поликлиника. В больничном городке также открыты процедурная и прививочный кабинеты.

А вот самый проблемный, второй корпус, то самое здание, в котором провели субботник с участием Марины Чекуновой и волонтеров, требует капитального ремонта. Помощь в нем оказывают, несмотря на плачевное состояние здания. Вопрос о том, грядет ли реконструкция здания или же взрослую поликлинику будут строить заново, если здание привести в порядок будет невозможно, пока еще открыт. Для этого на будущей неделе должна собраться комиссия.

Корпуса 3 (бывшая дерматовенерология) и 4 (отделение психиатрии) также уже отремонтированы. Вот только помещения пустуют. Именно это вызвало больше всего вопросов у депутатов на встрече.

- Они простаивают и, фактически, бюджет несет убытки, - сказал Сергей Бирюков, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания. - Давайте мы откроем отделения, как планировали ранее по «дорожной карте», начнем оказывать медицинские услуги, потом вы будете оценивать доступность, целесообразность, и тогда, соответственно, какие-то решения будут о модернизации струнинской больницы.

Директор департамента объяснил, что сейчас в ведомстве ждут выводов по поводу двух отделений, кожвен и психиатрии, от главных внештатных специалистов Минздрава, которые по приглашению приезжали в Струнино.

А по поводу «дорожной карты», принятой предыдущим руководством региона спустя неделю после прямой линии с президентом, у облздрава есть вопросы - соответствует ли она реальным требованиям и нуждам Струнино и Александровского района? Прошлое руководство области, как выразились на встрече, «лихорадило», поэтому воспринимать внутренний рабочий документ департамента здравоохранения, который успокоил на тот момент общественников, чуть ли не Конституцией, не стоит. Именно для этого к струнинской проблеме подключают компетентных специалистов Минздрава, которые оценят ситуацию и требования объективно. Запуск работы двух корпусов в преддверии решения по поводу взрослой поликлиники может усложнить переезд специалистов. Если здание будут «капиталить» — врачей придется расселять именно в эти отремонтированные помещения.

В департаменте здравоохранения заверили, что конкретика по поводу работ со взрослой поликлиникой и резолюция внештатных специалистов будут готовы в течение недели. После этого изменится и дорожная карта. Алексей Мозалев акцентировал — все изменения будут обсуждаться с общественниками и струнинцами.

Такой ответ вызвал негативную реакцию депутатов. Сроки они назвали "размытыми". В итоге, депутаты решили заслушать доклад о Струнино с более конкретными данными в феврале на заседании ЗС.