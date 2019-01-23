Во Владимирской области - 50 больных корью

Вспышка кори, зафиксированная в регионе после новогодних праздников, не идет на спад. Напомним, первыми заболевшими стали школьники из села Сновицы Суздальского района, следом за ними слегли и взрослые. В то же время корь подхватил и ученик владимирской школы №22. Несмотря на срочную вакцинацию всех непривитых и изоляцию больных, число заболевших за последнюю неделю выросло в несколько раз. Сейчас, по данным регионального управления Роспотребнадзора, болеют 49 человек, из них 37 детей и 12 взрослых.

- Все заболевшие контактировали с пациентами, у которых диагностирована корь, и находились под ежедневным наблюдением медиков. Во время инкубационного периода, который длится 21 день, у них поднялась высокая температура и появилась сыпь. Сейчас у каждого из них взята кровь и направлена на исследование, - рассказала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.

Пока лабораторно корь подтверждена у двадцати четырех заболевших, у остальных результатов пока нет. Специалисты не исключают, что диагноз подтвердится не у всех, с похожими симптомами может протекать, например, ветрянка. Такие прецеденты уже были.

Часть детей, первыми подхватившими вирус, уже выздоровела и вернулась к учебе. Но корь тем временем продолжает распространяться по области. Еще один случай кори подтвердили у жителя микрорайона Юрьевец, сразу четверо заболели в деревне Новая Быковка Камешковского района, двое – в деревне Рыжково Собинского района. Но самая напряженная ситуация в Суздальском районе, где заболели 41 человек, большинство из которых живут в цыганском таборе. Специалисты предполагают, что именно они привезли корь из ближнего зарубежья. Не исключено, что именно благодаря их контактам корь и стала распространяться дальше: например, в деревне Новая Быковка тоже сильная цыганская диаспора.

Сотрудники Роспотребнадзора напоминают, что уберечь от кори, опасной своими осложнениями, поможет только прививка, которые сейчас можно сделать бесплатно в поликлиниках. Кстати, все заболевшие привиты не были.