В прошлом году во Владимирской области 263 человека погибли в авариях

- 2018 год был неоднозначный, сложный, интересный, но в целом, стабильно устраивающий по результатам аварийности, - с таких слов начал свою пресс-конференцию по итогам 2018 года начальник управления ГИБДД по Владимирской области Александр Новиков

За 12 месяцев 2018 года на территории Владимирской области было зарегистрировано 2384 ДТП, в которых 263 человека погибло и 3150 получили ранения. По сравнению прошлым годом ДТП сталь меньше на 0.8%, погибших меньше на 10.2%, а раненых на 1.8%. Но даже такой, на первый взгляд, маленький показатель, как 0.8% - это людские трагедии. - Погибло на 10% меньше, эта цифра довольно значительная, порядка 30 человек сохранили жизнь, количество раненых также уменьшилось на 2%, - рассказал Новиков.

Несмотря на снижение количество ДТП в регионе в целом, в некоторых районах их стало больше. Особенно в Суздальском районе (+16.5%). Во Владимире стало на 8.4% ДТП больше - 682 за год. В Вязниковском районе +7.4%. Кстати, водители стали реже ездить пьяными за рулем.

- Совсем небольшое уменьшение, на 0.3% ДТП меньше, это такое же положение как в 2017 году. В среднем, каждый день 1 ДТП с пьяным водителем, и 13-14 человек не проходят медосвидетельствование, - поясняет Новиков.

Многие могли заметить, что в последние годы в регионе становится все больше пешеходных переходов, в том числе с кнопкой, либо идет доработка уже имеющихся. Благодаря этому аварий с пешеходами за год стало меньше на 60, а погибших в них - на 71.

Любая аварий - это большая трагедия, особенно если в ней были дети. В 2018 году на дорогах Владимирской области погибло 4 ребенка, тогда как годом ранее - 11. 304 ребенка получили ранения. На 88% увеличилось количество аварий, в которые дети попали по вине родителей.

Отдельно стоит поговорить про М7, ведь она ежегодно терпит большие изменения. Правда, судя по статистике, безопаснее трасса не становится. На М7 “Волга” в за 2018 год было зарегистрировано 315 ДТП, что выше аналогичного показателя прошлого года на 0,6%, а количество погибших возросло на 10.5%.

- Центр безопасности дорожного движения параллельно со всей работой обустраивает М7 различными комплексами, в том числе передвижными. С июля в нашей области на М7 будет работать 38 комплексов, также надеемся, что станет больше стационарных комплексов.

А вот сотрудников ГИБДД становится все меньше.

- Мы в этом году потеряли 99 сотрудников, они попали под сокращение, из них 80 - сотрудники ДПС, - сказал Александр Новиков.