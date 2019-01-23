Во Владимире разрешали строить дома на кладбищах и ставить магазины без подъездов

На прошлой неделе достоянием общественности стала информация о выданных разрешениях на строительство трех высотных домов в районе Суздальского проспекта. А теперь в администрации города рассказали, почему так получилось и какие еще удивительные решения были приняты департаментом строительства в прошлом году до того, как в конце года градостроительные полномочия были возвращены городу (переданы области они были 1 января 2018 года).

По идее, областное ведомство должно было оперативно ставить коллег из владимирской мэрии в известность о том, какие разрешения выданы. Но в мэрии утверждают, что часть документов задерживалась до полугода, а часть была составлена с нарушениями.

- Получается, что в течении 2018 года деятельность областного департамента архитектуры и строительства в градостроительной сферы была бесконтрольной, - подытожил заместитель главы администрации города Владимира Сергей Сысуев.

Кроме разрешений на строительство, областной департамент архитектуры выдавал ГПЗУ - градостроительные планы земельных участков. Для неспециалиста это очередная бюрократическая аббревиатура. Но на самом деле это ключевые по важности документы, ведь разрешение на строительство выдается по этому самому ГПЗУ. И если в нем чего-то нет, например, санитарной зоны или парковки, то и требовать их при выдаче разрешений на строительство нельзя.

Всего за год было выдано 340 таких документов. В мэрии Владимира утверждают, что 226 из них при проверке оказались выданными с нарушениями.

- Один из таких характерных примеров - летом была выдана документация на строительство жилого дома в микрорайоне Спасское в санитарно-защитной зоне кладбища. Мы пришли в состояние глубокого замешательства, когда увидели эти документы, - рассказал глава пресс-службы администрации города Владимира Александр Карпилович.

А вот еще пара интересных решений того же периода:

- улица Сакко и Ванцетти, дом 32. В ГПЗУ изменили зону застройки, тем самым увеличив разрешенную высоту дома. Кроме того, этот земельный участок находится в охранной зоне памятника архитектуры "Больница Красного Креста";

- улица Горького, 82. Это проектируемая пристройка к сталинскому дому, о которой уже давно говорят в городе. В ГПЗУ нет никакой информации об инженерных сетях, а здание неожиданно приросло одним этажом.

Городское управление архитектуры направляло в департамент архитектуры многочисленные запросы.

- Ответов не поступало, - заявил заместитель главы администрации города Владимира Сергей Сысуев. - Единственный ответ на все обращения пришел от тогдашнего заместителя губернатора по строительству Рената Чагаева. В нем было сказано, что администрация города Владимира не может указывать областному департаменту строительства о нарушениях и недостатках. Департамент сам разберется, что к чему,

Проблемы, утверждают в мэрии, не исчезли и после смены руководства департамента. В октябре-ноябре прошлого года были найдены новые нарушения:

- улица Балакирева, дом 43, рядом с школой № 2. На месте для размещения временного объекта (павильона) разрешено строительство административно-офисного здания. К участку нет подъездов, нет парковочных мест

- Быковский проезд, дом 17. В зоне строительства индивидуальных домов разрешена стройка многоквартирного здания.

- Магазин на проспекте Строителей, дом 7. Площадь здания увеличена почти в четыре раза. Проезда к участку нет, места для парковки не хватает.

На вопросы журналистов о том, что в проблеме как-либо замешан губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, в мэрии города однозначно ответили, что он тут совсем ни при чем. Все документы подготовлены еще во времена работы Светланы Орловой и вице-губернатора по строительству Рената Чагаева.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По строительству высоток на пересечении улицы Комиссарова и Суздальского проспекта администрация города Владимира подготовила запрос в прокуратуру. По остальным нарушениям пока запросов нет - в мэрии уверены, что в администрации области их услышат и так.