2019-01-22T15:28:26+03:00
Общество

Во владимирских автобусах потихоньку начали вводить «карточную систему»

С 22 января началось тестирование терминалов, которые со временем позволят расплачиваться картами
Алексей СУХОВ
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Вот такие валидаторы появились у владимирских кондукторовВот такие валидаторы появились у владимирских кондукторовФото: Сергей МОРКОВКИН
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Тестовая эксплуатация автоматизированной системы оплаты проезда пока проводится лишь на части автобусов компании «АДМ». Специальные терминалы владимирцы могли наблюдать еще с понедельника на автобусах маршрутов №№ 9С, 22С, 28, 55С, а также части автобусов маршрута № 7С.

Естественно сразу же возникли разговоры, что вот они — валидаторы, о которых нам говорили еще в прошлом году. Но о валидаторах пока говорить рано. Терминалы лишь выдают чеки, но платить все равно надо наличными.

А вот билет, который выдают пассажирам Фото: Сергей МОРКОВКИН

А вот билет, который выдают пассажирамФото: Сергей МОРКОВКИН

- О валидаторах пока говорить рано, - сказал Александр Карпилович, официальный представитель администрации города Владимира. - Они будут вводиться поэтапно. На данный момент идет процесс, связанный с отладкой технических моментов. Речь идет о налаживании связи с банковыми операторами и отладкой оборудования.

По сути, перевозчики проверяют работоспособность оборудования и смотрят не будет ли сбоев. Конкретных сроков, когда мы перейдем уже на «карточную систему» нет ни у перевозчика, ни у администрации города.

Изначально планировалось, что в конце января 2019 года компания, отвечающая за установку валидаторов во владимирском общественном транспорте, подготовит все к нормальной работе системы - изготовит транспортные карты, создаст сеть пунктов их продажи и пополнения. После этого начнется второй этап, который должен завершиться к январю 2020 года. В это время в общественном транспорте уже должны начать работать валидаторы, которые подключат к единой системе. Кстати, они же будут считывать проездные билеты, позволяя автоматически считавать пассажиропоток.

В передней части автобуса стоит турникет Фото: Сергей МОРКОВКИН

В передней части автобуса стоит турникетФото: Сергей МОРКОВКИН

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