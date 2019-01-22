Во владимирских автобусах потихоньку начали вводить «карточную систему»

Тестовая эксплуатация автоматизированной системы оплаты проезда пока проводится лишь на части автобусов компании «АДМ». Специальные терминалы владимирцы могли наблюдать еще с понедельника на автобусах маршрутов №№ 9С, 22С, 28, 55С, а также части автобусов маршрута № 7С.

Естественно сразу же возникли разговоры, что вот они — валидаторы, о которых нам говорили еще в прошлом году. Но о валидаторах пока говорить рано. Терминалы лишь выдают чеки, но платить все равно надо наличными.

А вот билет, который выдают пассажирамФото: Сергей МОРКОВКИН

- О валидаторах пока говорить рано, - сказал Александр Карпилович, официальный представитель администрации города Владимира. - Они будут вводиться поэтапно. На данный момент идет процесс, связанный с отладкой технических моментов. Речь идет о налаживании связи с банковыми операторами и отладкой оборудования.

По сути, перевозчики проверяют работоспособность оборудования и смотрят не будет ли сбоев. Конкретных сроков, когда мы перейдем уже на «карточную систему» нет ни у перевозчика, ни у администрации города.

Изначально планировалось, что в конце января 2019 года компания, отвечающая за установку валидаторов во владимирском общественном транспорте, подготовит все к нормальной работе системы - изготовит транспортные карты, создаст сеть пунктов их продажи и пополнения. После этого начнется второй этап, который должен завершиться к январю 2020 года. В это время в общественном транспорте уже должны начать работать валидаторы, которые подключат к единой системе. Кстати, они же будут считывать проездные билеты, позволяя автоматически считавать пассажиропоток.