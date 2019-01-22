Власти Владимира требуют от области деньги на дорогу на улице Чапаева

Дорога, которая может связать улицу Сперанского и улицу Чапаева, станет спасением для вечно стоящего в пробках юго-западного района. Сроки начала строительства переносили туда-сюда несколько раз. Сначала препятстием были коммуникации под стометровым участком, по которому надо проложить дорогу, но в 2017 году их перенесли, и теперь все упирается в финасирование. Из-за отсутствия денег в городском бюджете сроки строительства сначала переносили на 2020 год, а потом вдруг на 2019-й.

«Мы писали, писали...»

Очередной этап разборок вокруг дороги случился 18 января. В мэрию пришли городские общественники. Их удивило высказывание врио вице-губернатора Александра Байера, который сказал, что областная администрация готова рассмотреть софинансирование строительства этого участка, но при условии, если получит соответствующее обращение городских властей.

В мэрии тут же заявили, что «вице-губернатор не в курсе дорожных дел своего ведомства». Вице-мэр Сергей Литвинкин ответил общественникам, что администрация города Владимира неоднократно обращалась в администрацию Владимирской области с заявками на финансирование работ по строительству транспортной развязки.

- Мы уже два года ведем переписку с «белым домом» по этому вопросу, - добавил к этому официальный представитель администрации города Александр Карпилович. - Хорошо, губернатор сменился. Но последние письменные обращения в областную администрацию датированы декабрем 2018 года и январем 2019 года. Мы готовы даже предоставить эти документы на широкую общественность.

Копии обращений в мэрии обещали предоставить и нашей редакции.

Город дает 8 процентов

На строительство дороги город хочет получить из областного бюджета ни много, ни мало - 72 миллиона рублей. При этом в самом городском бюджете депутаты горсовета запланировали всего 6 миллионов. Как объясняют в мэрии, они считают эту сумму вполне обоснованной.

- Город Владимир платит налоги в областной бюджет. И немалые налоги, - сказал Александр Карпилович. - Еще в 2013-2014 годах нам в виде субсидий и субвенций возвращалось из областного бюджета около 15 процентов от всех налогов. Сейчас же речь не идет даже о десяти процентах. Хотелось бы понять, что изменилось…

Напомним, по последнему проекту общая протяженность дороги составит более 800 метров. Из-за того, что уклон в этом месте крутой, власти решили сделать дорогу с пологим спуском. Между домом №1 по улице Сперанского и домом №6 по улице Василисина проезжая часть будет расходиться в стороны. Каждая из полос движения будет образовывать полукруг, в центре же будет находиться клумба. Также предусмотрены тротуары для пешеходов.