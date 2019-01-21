95 лет со дня смерти Ленина: “Собрались, положили цветы, повспоминали великого человека”

21 января 2019 года - памятная дата. Сегодня - 95 лет со смерти Владимира Ильича Ленина. В этот день коммунисты города Владимира собрались на Соборной площади почтить память советского политического и государственного деятеля. Сначала члены партии КПРФ в очередной раз подчеркнули, что ответ на сегодняшний кризис - социализм, основанный на учениях Владимира Ильича Ленина.

- Если смотреть историю, то там из всех кризисов всегда была выходом война. Кризисы были разные, и только социализм, который основывается на модернизации и развитии, может быть альтернативой сегодняшним кризисам, - считает первый секретарь Владимирской областной коммунистической партии КПРФ Антон Сидорко.

В очередной раз сторонники марксизма вспомнили об актуальности лозунгов советской власти: мир - народам, хлеб - голодным, земли - крестьянам, фабрики - рабочим. Промышленность у нас, мол, в упадочном состоянии.

- Заводы фактически разрушены, не говоря уж о землях. “Точмаш”, “Автоприбор”, “Тракторный завод”... Поэтому Ленин как никогда актуален сегодня, пора сверить часы. 10 тысяч гектаров земель заросли и не подлежат восстановлению, - продолжил Сидорко.

После речей люди возложили цветы, сфотографировались на фоне памятника да разошлись. Всего на мероприятие пришло около 50 человек. Задачи собрать много людей, организаторы говорят, у них не было - все-таки понедельник, 10 утра. “Собрались, сказали по несколько хороших слов, возложили цветы и повспоминали великого человека”.