2019-01-21T16:57:23+03:00
Общество

Владимирцам расскажут, как отличить ведьму и из чего состоят привидения

В информационном центре по атомной энергии пройдет ток-шоу «Наука и мистика»
Анна ДЕКТЯРЕВА
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..Фото: Тимур ХАНОВ
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Тема очередного научного ток-шоу из серии «Разберем на атомы» - «Наука и мистика». Трое учёных – филолог, историк и физик - объяснят, как наука помогает разобраться в мистических явлениях и суевериях.

Екатерина Кузнецова, кандидат филологических наук, доцент Владимирского филиала Финансового университета расскажет, как мистические явления и суеверия отразились в названиях владимирских улиц, скверов и площадей.

Андрей Тихонов, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой истории Гуманитарного института ВлГУ, расскажет об охоте на ведьм. Откуда пошла эта тенденция? На основании чего женщину признавали ведьмой? Можно ли было доказать свою невиновность?

С темой «Физика привидений» выступит Антон Бурцев, инженер-оптик , сотрудник кафедры физики и прикладной математики ВлГУ.

После каждого выступления ученому можно задать любые вопросы: чем сложнее и каверзнее, чем лучше! Авторы трёх лучших вопросов получат в подарок научно-популярные книги.

КОНКРЕТНО

Шоу «Разберём на атомы» пройдёт 23 января по адресу: Владимир, Октябрьский пр. 3, ИЦАЭ. Начало в 18:00. Участие бесплатное, по предварительной регистрации:myatom.timepad.ru/event/887834/

Дополнительная информация по телефонам: 8(4922) 32-67-22, 32-53-83.

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