По Вязникам бобра водили…

Необычного гостя жители заметили около полудня 18 января в окрестностях станции Мстера. Не опасаясь людей крупный бобр размером с собаку непринужденно разгуливал по улицам поселка. Встречали его и позднее – бобр активно разил по сугробам и кустам, обустраиваясь на новом месте. По словам горожан, зверек, которого уже окрестили Борисом, частенько в январе выходил к людям. Вязниковцы уверяют, что это не первый бобр в окрестностях: еще летом один из них поселился в Ефимьевском овраге, где построил себе плотину и нагрыз деревьев.

Жители поселка недоумевают, почему бобры не боятся людей и не спят в норе, а специалисты не видят в этом ничего необычного.

- Бобры, в отличие от барсуков, не спят зимой, в сильные морозы они отсиживаются в своих хатках, но в оттепель разгуливают по лесу. Если подойти к месту их обитания, то можно увидеть бобриные тропки, а на водоемах – незамерзающие отдушины во льду, ведь они и зимой плавают подо льдом, - рассказал сотрудник музея природы Денис Дуденков. - Ничего удивительно нет и в том, что бобры выходят к жилью: бобры утратили страх перед человеком. В начале 20 века бобры очень ценились – и мех, и мясо, и «бобровая струя», на них повсеместно охотились, и в нашем регионе их вывели подчистую. В конце прошлого столетия интерес к бобрам утратили, они активно расплодились и сейчас их в области очень много. Сейчас у нас водятся гибридный вид, их к нам специально завозили из заповедников. Хотя охотничья лицензия на них стоит копейки, на них практически не охотятся. Иногда деревенские жители стреляют их для корма собакам.

Особых проблем с едой у зимующих бобров нет – они летом и осенью заготавливают ветки осины, ивы, ольхи, которые притапливают около своей хатки, а зимой поедают запас, который сохраняется свежим в вожде. Порой бобриные запасы достигают кубометра древесины. Но подкормить зверей в холодное время года не помешает: часто они съедают все деревца около своего места обитания и вынуждены искать новое жилье.

- Можно срубить парочку осинок, дотащить их до места обитания, и оставить – бобры будут благодарны. Едят они и яблоки – я лично притаскивал им мешки фруктов, они съедали, – поделился опытом Денис Дуденков.

Кстати, несмотря на то, что бобры не агрессивны, близко подходить к ним не стоит. Животное может решить, что на него нападают и постоять за себя, искусав обидчика.