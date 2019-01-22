На Суздальском проспекте собираются "воткнуть" три высотки

В большом жилом комплексе на Суздальском проспекте в районе школы №10 может появиться сразу три многоэтажки по 18 и 16 этажей. Строительство было согласовано областным департаментом архитектуры 29 ноября прошлого года. До передачи градостроительных полномочий городу о строительстве многоэтажек никто толком ничего не знал. Документы "всплыли" только в этом году.

Казалось бы, а что такого? Не в историческом ядре же строят высотки. На кадастровой карте района между Суздальским проспектом и улицей Соколова-Соколенка легко найти все три участка, на которых должны появиться высотки. Все они находятся в частной собственности и определены под застройку. Но, судя по документам, многоэтажки застройщик собирается вставить на небольшой территории в 35 тысяч квадратных метров.

.

.

.

- Строительство такого комплекса на этом участке, учитывая логистику этого места, наличие парковочного пространства и все нормы градостроительного законодательства, невозможно, - говорит официальный представитель мэрии Владимира Александр Карпилович.

История строительства многоэтажек в районе Суздальского проспекта на нова. Еще в 2014 году крупный владимирский застройщик "Консоль" собирался построить 17-этажный дом на месте бывшей фабрики "Суро" - совместного российско-немецкого производства деревянных сувениров. Начать строительство тогда не получилось. Дело закончилось в суде, мэрия выиграла тяжбу у строителей.

Теперь же речь идет сразу о трех высотках, самая большая из них осталась на месте фабрики, но прибавила еще один этаж. Вторая высотка в 16 этажей появится прямо у забора 10-й школы, а третья - у воинской части Росгвардии.

Документы, как отмечают в мэрии, явно готовились в спешке. Даже изменения в кадастровую карту города внесены буквально в конце октября-ноября прошлого года.

Все три участка под застройку отошли компании ООО "Строкомплекс". На момент выхода материала представители фирмы не дали комментариев по вопросу застройки. В мэрии города однозначно дали понять, что постараются не допустить строительства многоэтажек.

Но, видимо, история с тремя домами в районе 10-й школы - далеко не последнее спорное решение, оставленное городу Владимиру в наследство от эпохи областных градостроительных полномочий. В мэрии заверили, что неожиданные решения только начали всплывать при разборе документов. А значит, нас ждет новая глава борьбы за удобный и презентабельный город.