В Крещенскую ночь в прорубь окунулись 10 тысяч жителей Владимирской области

Существует поверье, что купание в проруби в Крещение избавляет человека от грехов. Для этого нужно перекреститься и трижды окунуться в освященную иордань. Весь ритуал полностью выполнил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Он трижды окунулся с головой в купель на Оке, на городской набережной Мурома.

Также в ночь с 18 на 19 января губернатор в Спасо-Преображенском монастыре встретился с епископом Муромским и Вязниковским Нилом. Разговор шел о возведении в Муроме кафедрального собора, а также обсуждались вопросы выделения леса для строительства сельских храмов и перспектив православного патриотического лагеря в Гороховце.

Рядом с прорубью постояли 21 000 человек

За безопасностью во время крещенских купаний по всей области следили сотрудники регионального управления МЧС. Как сообщает пресс-служба ведомства, крещенская ночь прошла благополучно.

- В купаниях приняли участие более 10 тысяч человек, наибольшее количество купающихся отмечалось на купелях города Владимира - 1800 человек, Александровского и Суздальского районов, - отмечается в пресс-релизе Главного управления МЧС России по Владимирской области.

По данным областного УВД, далеко не все, кто пришел к иорданям, решились искупаться. Многие жители региона просто постояли рядом, пока более смелые товарищи окунались в ледяную воду. Примкнувших к действу насчитали порядка 11 тысячи человек. Это вывод мы сделали, исходя из данных УМВД Владимирской области, в котором указано, что «всего на площадках около крещенских купелей побывало более 21 тысячи человек».

Всего в регионе была оборудована 51 купель в том числе 33 купели - на водных объектах. От МЧС дежурили 104 человека и 48 единиц техники. В местах крещенских купаний сотрудники МЧС развернули палатки для обогрева и полевые кухни.

В Семязино сломали лесенку

Особенно многолюдно было на водоемах, оборудованных купелями, во Владимире, несмотря на то, что в последний момент купание в озере Глубоком запретили по санитарным нормама. На Семязино, Заклязьменское и Гусинку приехали около 4000 жителей областной столицы, из них в прорубь окунулись около 1800 человек.

Семязино традиционно стало самым популярным местом для крещенских купаний. Здесь изо льда вырезали купель размером 2 на 3 метра, сделали деревянные мостки и сходы. Переодеться, а затем и согреться после купания можно было в специально установленных шатрах. Поток желающих не иссякал далеко за полночь, купание продлилось до 3 часов 19 января. По словам очевидцев, купающиеся шли сплошным потоком, так что к утру не выдержала и сломалась лесенка в проруби.

Как смывали грехи на зоне

В отличие от вольных граждан, чтобы смыть с себя грехи, отбывающим наказание в колониях необходимо было получить разрешение медиков. Из всех исправительных учреждений области только на территории двух колоний – владимирской ИК-3 и ковровской ИК-7 - администрация организовала крещенское купание в специально возведенных купелях. В остальных местах тюремные священники отслужили водосвятные молебны, а также напомнили, «что этот день нужно проводить в молитвах, духовном развитии и свершении добрых дел».