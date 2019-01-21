2019-01-21T10:33:05+03:00
Общество

Владимирцев просят сделать прививки против кори. Бесплатно!

Области грозит эпидемия
Вероника ПАНИНА
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..Фото: Олег УКЛАДОВ
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В начале января во Владимире произошла вспышка кори. В течение двух недель заболело больше 25 человек, в основном это дети. Большая часть заболевших - жители цыганского поселка в Сновицах. Так как дети активно общаются со сверстниками, не исключено дальнейшее распространение заболевания. Инкубационный период кори составляет 21 день, то есть дети, которые контактировали с носителем инфекции, могут еще 3 недели выглядеть здоровыми и распространять инфекцию дальше. Кстати, это не первая вспышка кори во Владимире - предыдущая была меньше года назад, весной 2018.

Единственная защита от кори - вакцинация, однако, по данным владимирского Роспотребнадзора, около трети жителей региона не делают прививки себе и своим детям. Особенности кори и в том, что прививка не дает пожизненного иммунитета - ее надо периодически повторять. Так что даже если вам делали прививку в детстве - сейчас вы, скорее всего, не защищены.

Департамент здравоохранения Владимирской области приглашает всех желающих сделать бесплатную прививку от кори. Привиться можно в любой поликлинике по месту жительства, в сельской местности - в больницах и фельдшерско-акушерских пунктах. Вакцинация проводится в том числе по субботам, чтобы работающим владимирцам было удобно ее пройти.

Вакцина от кори есть в достаточном количестве во всех медицинских учреждениях.

КОНКРЕТНО

Прививки от кори входят в национальный календарь вакцинации и делаются детям в 12-15 месяцев и затем в 6 лет. Иммунитет после второй вакцинации сохраняется в среднем до 18 лет. Затем у взрослых он постепенно угасает. Поэтому врачи рекомендуют при угрозе эпидемии делать прививки взрослым людям в возрасте до 40 лет. После этого восприимчивость к вирусу снижается.

Чтобы узнать, нужна ли вам прививка, нужно сделать анализ на наличие антител к вирусу кори. Это тоже можно сделать бесплатно в поликлинике. Если антител нет - нужна прививка.

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