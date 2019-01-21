Экс-мэр Суздаля Сергей Годунин стал экскурсоводом

Свое историческое расследование Сергей Годунин презентовал в четверг, 17 января в читальном зале Суздальской районной библиотеки. Книга бывшего главы города называется «В главных свидетелях Суздаль».

Писать ее экс-мэр начал еще в 2014 году. Пришлось перепахать массу литературы, и на это ушло много времени. Например, необходимый для создания научно-популярного труда о Суздале корнеслов Шишкова даже в областной библиотеке не удалось найти. Но все-таки он был найден.

Любовь к истории родного города у нового писателя проявляется не только в словах и книге. Около четырех лет Сергей Борисович водит по Суздалю обзорные экскурсии. При этом Сергей Годунин не водит экскурсантов на территорию Владимиро-Суздальского музея-заповедника, в их экспозиции. Ведь даже обзорные суздальские экскурсии настолько самодостаточны, что бонусы не нужны.

- Кто ваши экскурсанты, и насколько деликатен/не деликатен ваш прайс?

- Вожу любого или любых туристов, кому интересно. Удобнее работать, конечно, с индивидуалами, но и от автобусных экскурсий не отказываюсь. Цены не взвинчиваю – от 900 до 1000 рублей в час с группы или человека, если он один. Небольшая разница в стоимости обусловлена тем, что есть будние дни, а есть выходные или праздничные.

Что касается книги, то на презентации Сергей Годунин сказал собравшимся, что его работа не является путеводителем по городу, коих много.

- Я исходил из логики, анализа исторических фактов и лингвистики, - рассказывал собравшимся экс-мэр Суздаля. – В моей книге и о древнеславянском боге Ра, и о том, кто же такие русские. О многом. Все мы слышали о скифах. А куда делись их многочисленные племена, некогда заселявшие большую часть европейских территорий?

Вот цитата из предисловия к книге: «…Именно путем глубокого анализа имеющихся артефактов и документальных сведений в их совокупности, применяя историческую логику, мы сможем продвинуться вперед в поисках исторической правды». Годунин использовал в своих исторических изысканиях и найденную у антикваров книгу «Словарь сорока языков», в которой отдельной строкой выделен суздальский язык!

- Я многие годы занимаюсь самообразованием. И слава богу! Потому что историки находятся в плену догм и истин, порой сомнительных. Я от этих оков избавлен. А написать книгу меня надоумил наш суздальский литератор Геннадий Матвеевич Суздалев, за что ему огромное спасибо. Спасибо и всем тем, кто помогал мне в сборе информации, ведь интернетом я пользовался совсем чуть-чуть, изредка.

- Будет ли продолжение у вашей книги?

- Суздаль настоящий неисчерпаемый источник для исторических изысканий. Пока в планах лишь второе дополненное издание книги «В главных свидетелях Суздаль». В новом издании появятся новые главы.

КОНКРЕТНО

«В главных свидетелях Суздаль» уже появилась на прилавках Суздаля. Книгу можно даже в интернете заказать. Стоимость книги (мягкая обложка, около двухсот страниц) – от 250 до 300 рублей.