2019-01-21T08:22:59+03:00
Общество

Во Владимирской области пройдутся по «резиновым квартирам», чтобы не допустить взрывов газа

Такое решение было принято на общественном совете при губернаторе по вопросам ЖКХ
Алексей СУХОВ
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..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Это было первое заседание совета, на котором присутствовала не Светлана Орлова, а Владимир Сипягин. Зал был полон.

Наиболее живое обсуждение вызвала тема обеспечения безопасности при эксплуатации газового оборудования в жилых домах. Ничего удивительного, совсем недавно в России произошло два взрыва природного газа в многоквартирных домах. Сначала в Челябинской, а затем в Ростовской областях.

Директор департамента ЖКХ Илья Потапов считает, что предотвратить подобные ситуации во Владимирской области можно только одним способом. Нужно регулярно проверять состояние внутридомового газового оборудования.

- Но организации, которые этим занимаются, осуществляют проверки только при наличии договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования. Сейчас три тысячи домов такие договоры не заключили, - сказал Илья Потапов. - Эти дома подвергают риску себя и соседей.

На это общественники ответили, что чаще всего не заключают договоры собственники так называемых «резиновых квартир». Там живут по 10-15 человек. Часто они не имеют гражданства и приехали к нам из соседних республик.

- Я председатель совета дома №11-б по улице Безыменского, - рассказала одна женщина. - И у нас в доме есть такие квартиры. Живут там выходцы с Кавказа и Средней Азии. Никаких договоров они не заключили. А в нашем доме полторы тысячи человек прописано!

- У нас вообще в доме в такой квартире 15 таджиков жили, - рассказала другая активистка. - И мы видели, как они в квартиру заносили газовые баллоны. При этом когда мы обратились в полицию, там на это никак не отреагировали.

Владимир Сипягин поручил руководителям муниципалитетов совместно с газораспределительными организациями принять все меры, чтобы до 1 марта текущего года абсолютно все дома заключили договоры. При этом городским властям разрешили создать соответствующие рабочие группы, которые займутся рейдами по «квартирам риска».

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