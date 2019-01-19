Из-за ремонта Пекинки во Владимире стало больше аварий

«Ездить по Пекинке стало безопаснее» — об этом на пресс-конференции по итогам 2018 года заявил начальник управления ГИБДД по Владимирской области Александр Новиков. Если годом ранее к подрядчикам, выполняющим там работы было много вопросов и по поводу освещения дороги, и по дорожным знакам, то к 2019 году большинство проблем было устранено.

- В тот раз я докладывал, что мы были вынуждены подключать прокуратуру, они вынесли представление по недостаткам. Некоторые еще в стадии исполнения, но большинство проблем уже было исправлено, - заявил Александр Новиков.

За день до пресс-конференции во Владимир нагрянул с визитом начальник управления автодороги Москва-Нижний Новгород. На специально собранном совещании как раз обсуждали Пекинку. По словам Новикова, в области еще нет той дороги, которая бы полностью устраивала ГИБДД, но те нарушения, которые были глубинными, подрядчики исправили.

- Монтируется освещение, устанавливаются дорожные знаки на пешеходных переходах, в ближайшую неделю получим дополнительные элементы, которые позволят более безопасно двигаться водителям, - заверил начальник управления ГИБДД по Владимирской области.

На вопрос журналиста о том, насколько сильно ремонт этой дороги влияет на аварийность в регионе в целом, Новиков ответил, что такой статистики они отдельно не ведут, а рост количества аварий в городе не такой уж и большой, но проблемы с Пекинкой определенно вносят свои коррективы:

- Мы, конечно, такой анализ не делали, чтобы сравнить количество ДТП до и во время ремонта. Я бы не сказал, что Владимир отличается излишней аварийностью. Количество ДТП увеличилось на 8%, погибших в них человек — на 3%, раненых — на 6%. Но это не те цифры, которые могут показать какой-то пик аварийности.

Условно говоря, получается, что водители, которые избегают Пекинки и едут через город, попадают там в аварии из-за плотного двидения. С другой стороны, из-за большого трафика снижается скорость передвижения, а значит и аварии становятся менее травматичными.