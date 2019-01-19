Во Владимире свиристели падают, как пьяные мужики - прямо в сугроб

Жительница Владимира Татьяна Смирнова рассказала, что уже целую неделю недалеко от ее дома большой стаей летают свиристели и время от времени падают в сугроб. Владимирка беспокоится - нет ли в городе какой-то птичьей эпидемии?

- Переживаю, что они голодные, беспокойно очень летают: то на провода всей стаей сядут, то все дерево облепят, как новогодние игрушки, - поделилась женщина. - А на днях с ветки упала птица, и не подавала признаков жизни.

Женщина не стала трогать свиристеля, но когда спустя час она шла мимо «трупа» с собакой домой, птица вспорхнула обратно на ветку, а потом и вовсе улетела, видимо, искать свою стаю.

- Что это было? Неужели птицы стали падать из-за забродившей рябины? Я читала, что они едят ягоды и пьянеют, - поинтересовалась Татьяна Смирнова.

Мы связались с Денисом Дуденковым, заведующим отделом природы ФГУК «Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник». Он сказал, что для свиристелей это – обычное дело.

- Я не вполне согласен с московскими специалистами, которые считают, что свиристели «пьянеют» до потери сознания. В рябине, да и в боярышнике нет столько сахара, чтобы ягоды могли забродить зимой. Предполагаю, что это результат безудержного обжорства этих птиц. Они заглатывают ягоды целиком помногу, а так как они мороженные, холодные, корм замерзает у них в зобу. После кратковременного шока, вызванного переохлаждением, и когда ягоды оттаивают, птицы оживают и летают, как ни в чем не бывало, - прокомментировал Денис Викторович.

В общем, переживать не стоит. Во Владимире много рябины и боярышника, любимое меню – в изобилии. Поэтому-то и любят свиристели наш город, всегда заглядывают к нам по пути в Европу. Как рассказал нам Денис Дуденков, они долетают даже до Венгрии, а весной, возвращаясь домой, в тайгу, прилетают вновь – доесть то, что не успели зимой.