Владимир Сипягин: «Некоторые чиновники уже начали работать до 18.00. Я, к сожалению, еще нет»

Губернатор Владимир Сипягин, как и обещал, провел масштабную пресс-конференцию по итогам 100 дней после своего избрания. Она вызвала ажиотаж - собралось около 150 журналистов, в том числе представители федеральных СМИ, к которым, скорее всего, теперь приклеится прозвище «супостаты».

Плохо подготовились, немножко перепутали...

Представитель федерального «Пятого канала» задал вопрос о «команде Сипягина», которая, по мнению журналиста, непрофессиональна. После чего перечислил «проблемных» чиновников: Иван Лютков, который признался, что «ничего не понимает в региональном бюджете», Валерий Пузанов, который якобы «воровал продукты в супермаркете», Александр Байер, к которому есть вопросы по уплате налогов. Под смех местных журналистов выяснилось: федеральное СМИ вообще не в курсе, что Иван Лютков - депутат Заксобрания, а Валерий Пузанов - владимирского горсовета, и к «команде Сипягина» отношения совсем не имеют. Так что, посмеявшись вместе с журналистами, выяснять прошлое этих депутатов Владимир Сипягин не стал.

Про супостатов

А вот журналистка «Известий» подготовилась лучше, но по шаблону - прицепилась к струнинской больнице.

- Почему госпожа Чекунова, высказавшаяся о струнинской больнице, до сих пор не уволена? - спросила она.

- Потому что она профессионал высочайшего уровня, который ночами не спит и по выходным работает, - сказал Владимир Сипягин. - То, как раньше контролировалась медицина Владимирской области, вызывает вопросы. Во многих ФАПах компьютеры стояли, салфеточкой накрытые, не работали. В Струнино ситуация находится под контролем, в понедельник откроется детская поликлиника, закупается оборудование. Есть проблема с наследством, которое нам досталось. Не надо давать обещания, которые не можешь выполнить. Представители предыдущей администрации понимали, что сроки нарушаются, но не была даже создана рабочая группа. Я взял ситуацию под контроль.

- А все-таки, почему вы ее не уволили? - повторилась журналистка «Известий», отбирая микрофон.

Тут не выдержали местные журналисты - время-то одно на всех, и у каждого реальные вопросы.

- Ребята, не срывайте пресс-конференцию, вы отработали свои деньги, дайте обсудить проблемы Владимирской области, - высказался редактор популярнейшего интернет-СМИ.

.Фото: Администрация Владимирской области

Потеряв инициативу, журналистка и оператор федерального СМИ просто покинули зал, удивив Сипягина:

- Она приходила только этот вопрос задать, что ли? Посидела бы, послушала, может, что-то интересное для своего издания узнала бы.

Тут Владимир Сипягин впервые и произнес слово «супостаты».

- Они не имеют партийной или административной принадлежности, просто это определенные люди, которые почему-то мешают развиваться Владимирской области, мешают нормально жить. Вместо того, чтобы руководители занимались своей отраслью, они вынуждены решать вопросы, которые наши уважаемые супостаты начинают зачем-то раздувать.

При этом называть «супостатов» и тех, кто за ними стоит, Владимир Сипягин не стал.

- Кто это такие и зачем они мешают развитию Владимирской области - я не знаю и не понимаю. Но качество их работы не очень. Им надо профессиональнее к этому относиться, создать какой-то штаб, что ли...

«Хватит приезжих? А местные отказываются»

Под лозунгом «Хватит приезжих, голосуй за местного» Владимир Сипягин шел на губернаторские выборы летом 2018 года. Однако в сформированной им команде заместителей далеко не все - жители Владимирской области. А именно пришествие «варягов» ставили в вину прошлой областной власти. Естественно, об этом тоже спросили.

- В команду выбирают люди по профессионализму и опыту в данной сфере. Это два главных критерия. Я, конечно же, изучал кадровый потенциал во Владимирской области. Но, к сожалению, в силу определенных обстоятельств, те люди, которые, может быть, и хотели бы работать в качестве зам. губернатора в моей команде, вынуждены были отказываться. Хотя я им предлагал. Поэтому я выбрал хороших профессионалов, которые уже начали решать вопросы, и вы увидите в ближайшее время изменения.

Кстати, впервые в истории Владимирской области заместителей губернатора будет согласовывать Законодательное собрание. Об этом Владимир Сипягин тоже высказался.

- Собирая команду, я имел в виду коалиционное правительство. То есть группу руководителей, которые советуются друг с другом, вырабатывают общие решения. Однако, когда я стал губернатором, я увидел, что мои уважаемые коллеги из других партий почему-то начинают блокировать мои действия. Это нормально? Когда мне, губернатору, которого выбрали жители, говорят - мы за вас решили, что утверждение ваших заместителей будет происходить вот так-то - это нормально? Нормальные люди садятся за стол переговоров, обсуждают, как меняется в связи с этим законодательство. По моему мнению, утверждение заместителей губернатора должно происходить по законодательству Владимирской области, а не по регламенту, за что проголосовали депутаты Законодательного собрания. Пусть нас рассудит прокуратура.

Владимир Сипягин также рассказал, что, несмотря ни на что, режим работы управленцев нормализуется - ситуации, «как при прежнем режиме», чтобы все сидели до ночи, больше нет.

- Некоторые чиновники на местах, я знаю, уже работают до 18.00. Я, к сожалению, пока нет, но есть к чему стремиться.

.Фото: Администрация Владимирской области

«Московский мусор развернем обратно»

Во Владимирской области мусорная реформа отложена на год. Это время Владимир Сипягин намерен использовать на создание новой территориальной схемы обращения с отходами: мусоросортировки и перерабатывающие заводы, транспортные потоки, система сбора и вывоза отходов.

- Я планирую сделать эту схему достоянием общественности, чтобы каждый мог высказать свое мнение, - сказал губернатор.

Яркий пример мусорной проблемы - Александровский район, где гора мусора на полигоне уже высотой с 9-этажный дом, а московские мусоровозы продолжают везти туда отходы, просто сменив номера на владимирские.

- Это проблема, с которой мне пришлось столкнуться после избрания, - согласился Владимир Сипягин. - В территориальной схеме, которую утвердила прошлая администрация, фигурирует и московский мусор. Наша задача - чтобы эти московские потоки оттуда ушли. Я планирую ближайший экологический совет провести именно в Александрове, пообщаться с собственником этой свалки. Я думаю, что мы разберемся с этой ситуацией.

Одним из шагов нового губернатора стала ликвидация единого мусорного оператора по Владимирской области.

- Это монополизм предыдушей власти, - сказал Сипягин.

Налоги оставить в муниципалитетах?

Местные налоги на доходы физических лиц должны оставаться там, где их собирают - это довольно неожиданное требование выдвинули в конце прошлого года муниципальные власти, которые, по меткому выражению редактора «Зебра ТВ», «подняли голос». Сейчас НДФЛ в основном уходит в областную казну.

- Интересная формулировка насчет «поднял свой голос», - похвалил Владимир Сипягин. - Мне очень странно, что действие закона о распределении налогов, который был принят еще при Виноградове, вызвало вопросы именно сейчас. С любым руководителем муниципалитета я готов это обсуждать, у них всех есть номер моего мобильного телефона. Бюджетное законодательство - это очень серьезный момент, надо все считать. Я готов.

«Я не уволюсь. Пойду ли на вторые выборы - решу позднее»

Слухи о том, что Владимира Сипягина могут заставить покинуть пост, ходят чуть ли не с его инаугурации.

- Я не собираюсь уходить. За меня проголосовали люди, я не могу плюнуть им в душу. Правильнее спросить - пойду ли я на второй срок. Пока не могу сказать, отвечу на это ближе к концу текущего срока.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

- Вы успеваете после своего избрания быть папой? (У Владимира Сипягина четверо детей).

- Младший сын маму как-то спросил - у нас папа что, переехал? Хочется чаще быть дома, чаще общаться с детьми, но не всегда это получается.