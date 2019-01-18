В Киржаче заброшенный склад столетней давности превратили в детский театр

Владимирская область может гордиться множеством памятников истории и культуры, в том числе — некогда жилыми домами, которым насчитываются не десятки, а даже сотни лет. Но, увы, не все они находятся в хорошем состоянии и под присмотром и реальной охраной властей. Работа с ними с точки зрения оформления документов, да и финансов — трудная. Так что, если здание бесхозное, самая частая для таких домов судьба — постепенное разрушение и даже его утрата.

Уничтожение истории или новая жизнь?

В Киржаче вокруг одного из таких домов, памятника культуры регионального значения «Дом Мараева» разгорается скандал. Все дело в том, что по инициативе мецената Евгения Федорова в здании провели разрешенные по закону реставрационные и ремонтные работы по приспособлению дома для современного пользования. Недавно в нем открылся первый в области частный детский театр «Совенок». Это некоторые местные общественники восприняли как чуть ли не кощунственное отношение к истории и уничтожение памятника архитектуры. Что стало поводом для нападок? Неужели то, что сделали с «Домом Мараева» хуже, чем то, каким он стоял до этого?

Теперь здание встречает киржачан и гостей города таким

- Весь комплекс Дома Мараева состоит из трех модулей, — рассказал Евгений Федоров. - Это лавка Мараевых, склады и новодел, который пристроили в 90-е годы, в нем в свое время продавали электронику. Мы очень хотели, чтобы здание с историей могло получить новую жизнь, чтобы в него приходили люди, дети. Помещение складов мы выкупили у администрации Киржачского района, остальные части комплекса — у частников.Общественники утверждают, что исторический вид здания изменился, а это — недопустимо.

Тут стоит отметить, что название «Дом Мараева» не стоит воспринимать буквально. Как рассказала историк Татьяна Самойлова, которая всю жизнь прожила в Киржаче и много лет изучает его историю, самого дома, где жил Мараев, физически не существует.

- В прошлом году совместно с Государственным институтом искусствознания мы сумели выяснить, что в свое время, когда зданию присвоили статус «объект культурного наследия» и назвали «Дом Мараева», была совершена ошибка, - уточнила Татьяна Самойлова. - Здание, в котором сейчас базируется театр «Совенок», являлся складами, построенными перед Первой мировой войной. Сам дом, где проживал купец Репьев-Мараев, является частью соседнего здания, там сейчас работает садик. Помещение, пока за него не взялся Евгений Федоров, было буквально никому не нужно и не пригодно для организации в нем места для отдыха и досуга людей — в складах банально не были залиты полы, они были земляные.

За здание с такой непростой историей и в довольно плачевном состоянии взялся уроженец Киржача Евгений Федоров. Он решил сделать из бывших складов не очередное хранилище или магазин, как многие до него, а создать культурное пространство, которое станет точкой притяжения для горожан — в складских помещениях было решено сделать первый в регионе частный детский театр «Совенок», а в лавке — детский кафетерий, который вечером будет трансформироваться в ресторан.

.

Сохранить каждый кирпичик

Всю работу, которую проводили в помещениях, делали с трепетным отношением к истории, не снося все на корню, а сохраняя каждый кирпичик, деталь, часть здания, которая достояла до нашего времени, если это было возможно.

- Типовая застройка, которая попала в Киржачском районе в список объектов культурного наследия, на мой взгляд, какой-либо значительной культурной, исторической, архитектурной и эстетической ценности в себе не несет, - рассказал художник-реставратор Михаил Хренов. - Конечно, эти здания, в том числе «Дом Мараева», названы памятниками в силу своего возраста, но как таковыми памятниками в общепринятом значении они не являются. Это примитивные, рядовые постройки. Такие помещения в Москве, к слову, не реставрируют, а просто сносят. А тут и вовсе был склад на задворках. Но, несмотря на это, мы работали с комплексом, как с объектом, имеющим определенный и охраняемый статус. Мы основывались на архивных фотографиях и документах. Отмечу, ничего лишнего в здании сделано не было. Пример тому — столбы, которые стоят в нынешнем зале театра. Их можно было снести, но столбы было решено оставить, так как они исторически там были. Также по архивным снимкам 20-х годов восстановили фасад, на фото он был в белой обмазке.

После приведения здания в порядок, в нем торжественно открыли первый в области частный детский театр «Совенок». Несмотря на волну негодования некоторых, простые киржачане искренне такому событию обрадовались. В зале на первом спектакле «Сказания о земле Киржачской. Начало» не было свободных мест.

- Я, как житель города, просто в восторге от того, что из этого заброшенного, никому не нужного и разрушающегося здания без отопления и полов, сделали такое потрясающее место, - сказала Нина Никитина. - Я не понимаю, откуда такой негатив вокруг театра. Я, как и многие жители, рады, что такое преобразование произошло. В Киржаче и так довольно мало мест, куда можно сходить с ребенком, а теперь в «Совенок» можно ходить семьями, к нам в Киржач смогут приезжать театральные коллективы из других городов, наши дети смогут реализовать свои таланты в новом городском очаге культуры.

Несмотря на нападки общественников, открытие театра стало знаковым событием и для всего региона - это первое театральное событие в рамках Года театра во Владимирской области.

Как сообщила директор театра «Совенок» Галина Куделева, совсем скоро в здании откроют детский кафетерий, который вечером будет трансформироваться в ресторан уже для взрослых, в театре откроют кружок театрального искусства, где дети всех возрастов смогут обучаться ораторскому искусству и актерскому мастерству. Также в планах на 2019 год провести на базе центра фестиваль семейного театра. Выставочный зал, который был первым этапом создания Культурно-досугового центра в Киржаче и начал работать в апреле прошлого года, уже стал очень популярным как у горожан, так и у фотографов и живописцев, отметила Галина Куделева. Работа выставочного центра расписана на месяцы вперед. Теперь работу начал и театр — 19 января в нем прошел благотворительный показ спектакля «Сказания о земле Киржачской» для детей из малоимущих семей, а также тех, кто не смог попасть на его премьеру.