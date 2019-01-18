Во Владимире готовы три крещенские купели

В этом году любителям по старинной русской традиции окунуться в крещенскую купель повезло дважды. Во-первых, крещение выпало на выходной день, во-вторых небесная канцелярия дала сбой, и знаменитые крещенские морозы не пришли. На улице по-весеннему тепло, лишь легкий ветерок не дает расслабиться. У спасателей были опасения - вдруг лед на водоемах подтаял. Но сегодняшняя проверка показала, что переживать не стоит.

Первым, как обычно, пробует купели водолаз владимирской службы спасения Геннадий Брайт. Настроение у него превосходное, несмотря на холод он поговорил с журналистами стоя прямо по пояс в ледяной воде.

- Дно здесь песчаное, вода мокрая, - шутит Геннадий Брайт. - Посторонних предметов нет.

Тут же журналисты спросили опытного водолаза, какие находки были самыми необычными за все время проверок крещенских купелей.

Проверка крещенской купели.Геннадий Брайт шутит про телевизор в проруби

- Телевизор, - с улыбкой сказал Геннадий Брайт.

- Работающий? - спросили коллеги.

- Прям показывал, - ответил водолаз, очерчивая руками размеры телеприемника. - Рен-ТВ, настоящий мистический!

Геннадий Брайт готовится к погружениюФото: Сергей МОРКОВКИН

Ну, а если серьезно, толщина льда на всех купелях более 20 сантиметров, глубина проруби - 1,2 метра. А вот на вопрос, были ли во время купаний инциденты, Геннадий Брайт говорить не стал, ограничившись дежурным "все закончилось благополучно".

Все крещенские купели обложены деревянными помостками, рядом стоят палатки-раздевалки. Вся техника уже на месте: генераторы, тепловые пушки, спасательный инвентарь. Завтра к купелям подвезут полевые кухни с горячей кашей и теплым чаем. В этом году, судя по всему, ожидается аншлаг.

Еще одна известная зимняя традиция - остограммиться перед погружением. Спасатели настойчиво просят любителей крещенских купаний воздержаться от употребления спиртного. Но даже если кто-то придет пьяным, крещенской ночью у купелей будут дежурить полицейские, которые не дадут охладить пьяный пыл в ледяной воде.

КОНКРЕТНО

Во Владимире оборудованы три купели: в Семязино и Заклязьминском и Гусинке.