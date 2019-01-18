2019-01-17T17:31:56+03:00
Общество

Владимирцы получат еще одну квитанцию за коммуналку

Платежки за воду вновь будут приходить отдельно от квитанций на взносы за капремонт
Алексей СУХОВ
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..Фото: Александр ГЛУЗ (архив)
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С января «Владимирводоканал» вновь сам стал заниматься рассылкой квитанций за услуги водоснабжения и водоотведения. Возвращается система пятилетней давности.

Вода отдельно, капремонт отдельно

До 2014 года счета за воду присылал «Владимирводоканал», а Фонд капремонта рассылал свои квитанции самостоятельно. Плюс счета за техобслуживание, газ, тепло- и электроэнергию... Якобы, чтобы избавить владимирцев от многочисленных квитанций, в которых легко запутаться, и появилась идея сделать единую квитанцию для всей области. Хотя злые языки утверждали, что это способ вынудить народ платить за капремонт - тогда взносы только ввели, и никто не рвался их оплачивать, собирали максимум 30%. А единую квитанцию можно оплатить только целиком, включая капремонт.

Но планы столкнулись с суровой реальностью. Тепловики и газовики от своих квитанций не отказались. Был создан ЕРИЦ (единый расчетно-информационный центр), но, кроме взносов в фонд капремонта, туда удалось «впихнуть» только водоснабжение. Это резко повысило собираемость взносов: люди хотели платить за воду и вынужденно оплачивали одновременно и капремонт.

И вот из «единой квитанции» исчезает и водоснабжение - «Владимирводоканал» решил рассылать свои платежки. Их можно будет оплачивать, как и раньше, несколькими способами:

- непосредственно на предприятии в кассе по адресу: улица Горького, 95;

- на почте;

- через основные банки - «Сбербанк», ВТБ, «МинБанк»;

- через Интернет.

Платеж, как и раньше, нужно будет сделать до 10 февраля.

Но ЕРИЦ при этом никуда не денется. При этом единственной его функцией останется рассылка квитанций за взносы в фонд капремонта. Зачем нужен посредник и почему фонд не может это делать сам - выяснить не удалось. Зато в фонде капремонта уверены - это не повлияет на собираемость платежей.

- На протяжении последних 5 лет большинство собственников оплачивают взносы на капитальный ремонт, итоговая собираемость за 2018 год составила 104 процента (учтены старые долги — Авт.), - рассказали в фонде. - Поэтому мы не видим особых проблем с разделением платежных документов. Разделение платежек приведет только к неудобствам самих жителей, так как придется оплачивать несколько квитанций.

Кстати, в области ЕРИЦ по-прежнему рассылает общую квитанцию за капремонт и воду.

За мусор будем платить по прежним ценам

Тем временем, запуск мусорной реформы отложен на год. Сделать это было необходимо, считает председатель регионального отделения общественной организации «ЖКХ-контроль» Альберт Русанен.

- Мы подходили к 2019 году с полигонами, которые, по сути, выработали свой ресурс. При этом в регионе нет мусороперерабатывающего завода (кроме небольшого заводика на базу УНР-17 в Добром) и мусоросортировочных станций (кроме двух во Владимире и Александрове). Не решен вопрос с бестарным вывозом мусора и корректировкой территориальной схемы вывоза мусора, - сказал он в эфире радио «КП-Владимир» (104,3 FM).

Мусорная реформа отложена, а что со счетами за вывоз мусора?

- Так как реформа отложена, отдельной квитанции не будет, - сказал Альберт Русанен. - Тариф за вывоз мусора останется в квитанции за техобслуживание неизменным — таким, каким он был в прошлым году.

КСТАТИ

«Владимирводоканал» не скрывает, что в первое время у них могут возникнуть технические ошибки в платежных документах. Если вы вы видите неверную информацию в квитке или он вовсе не прислан, то нужно обратиться во «Владимирводоканал». Можно позвонить по телефонам: 36-25-22 и 33-23-34.

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