2019-01-17T17:29:39+03:00
Общество

Владимирцы хвалят качество льда в новом ледовом дворце

И ругаются, что невозможно найти информацию о катании
Вероника ПАНИНА
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..Фото: Алексей СУХОВ
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Новый ледовый комплекс «Владимир» был торжественно открыт еще при старой областной власти. После первых сбоев все давно отладилось, и уже четыре месяца ледовый дворец работает полноценно и для спортсменов, и для желающих покататься горожан. Первоначальная проблема, когда для детских секций хоккея и фигурного катания выделили неудобное время, решена: теперь дети занимаются в будни с 8.00 до 10.30 и с 14.00 до 20.00, в выходные - с 8.00 до 13.00. Всего в ледовом комплексе «Владимир» занимается более 450 детей. Как говорят в городской администрации, тренеры юных спотсменов и горожане, которые приходят на массовые катания, дружно отмечают отличное качество льда.

- Заливка льда происходит после каждого часа катания, - рассказал директор ледового комплекса «Владимир» Алексей Метелкин. - Мы постарались составить расписание так, чтобы оно было максимально удобным для всех. Здесь тренируются члены хоккейного клуба «Владимир», 26 января состоится очередная игра - матч с командой «РАСКО» из Анопино Гусь-Хрустального района.

. Фото: Алексей СУХОВ

.Фото: Алексей СУХОВ

Если качество льда всех действительно устраивает, то к другим моментам у горожан есть претензии. Во-первых, в открытом доступе нет расписания и стоимости массового катания. Сайт ледового комплекса неинформативен и толком не поддерживается. Например, расписания массового катания на январь на нем нет до сих пор, последняя новость - от 8 января. Стоимости катания на сайте тоже нет. В разделе «Контакты» есть телефоны охраны и бухгалтерии, но нет нормального контакта для справок.

Во-вторых, в кассе ледового комплекса регулярно не принимают карты, а требуют только наличные деньги. Причем предупреждения об этом нигде нет - ни на сайте, ни при входе в комплекс. А по умолчанию это отнюдь не очевидно: в наше время карты принимают даже в ларьках на остановках. В итоге люди, выстояв очередь в кассу, обнаруживают, что не могут купить билет.

Хочется верить, что с этими проблемами, которые можно решить за пару часов, «Владимир» справится.

КОНКРЕТНО

Расписание массового катания в декабре (вероятно, в январе такое же)

Суббота и воскресенье, по сеансам:

14.15 - 15.15

15.45 - 16.45

17.15 - 18.15

18.45 - 19.45

20.15 - 21.15 (только по субботам).

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