2019-01-17T17:18:29+03:00
Общество

Собака, изувеченная живодерами, чудом выжила в судогодском лесу во время урагана

Истерзанную и связанную собаку спасли случайные прохожие
Ирина Мальцева
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Джина "до"Джина "до"Фото: из архива героя публикации
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Дворняжку Джину случайно нашли осенью в лесу под Судогдой владимирцы, проезжавшие мимо после урагана и решившие посмотреть на бурелом. Лежавшая среди сучьев и поваленных стволов собака больше напоминала скелет, на ее лапах были следы веревок, на теле – пролежни, а на носу ожог. Неизвестные сначала мучили несчастное животное, а потом бросили его на обочине.

Забрать животное пара не смогла – напуганная собака просто не подпускала к себе людей, рычала. Но девушка сразу же связалась с зоозащитниками, которые приехали к брошенному питомцу, с большим трудом сумели ее покормить, а потом стали искать ей дом. Истощенной и обезвоженной собаке, которую назвали Джина, нужен был не только приют, но и специальный корм, лечение, забота… Добрые руки нашлись быстро – в тот же день Снежана Булавина из поселка Муромцево решила забрать малышку. Ее не отпугнули ни проблемы со здоровьем, ни возраст Джины, которая была взрослой собакой.

Джина .

- Просто не смогла пройти мимо. У нас уже была собака, совсем щенок, но я сразу же написала: мы найдем для нее место. Мы вторую собаку брать не планировали, хотели просто взять на передержку, помочь, - рассказывает девушка. – Нам привезли ее на следующий день, она боялась, была очень истощена. Пошли к ветеринару, сдали анализы, оказалось, что ей лет пять всего. К счастью, все проблемы можно можно решить.

На лечение и восстановление Джины ушло несколько месяцев. Спасенная Джина оказалась ласковой и игривой собакой, подружившейся со всей семьей. Завидев домашних, она непременно бежит их вылизывать, но от посторонних дом охраняет усиленно, без разрешения никого не подпуская к дверям.

- Даже родители, которые нередко приезжают к нам, встречают отпор Джины – пока не скажем ей, будет лаять. Мы все привязались к ней, муж, который раньше ни за что не хотел ее оставлять, теперь говорит, что никогда с ней не останется. Уже не представляю, как бы жили без нее, - признается новая хозяйка.

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