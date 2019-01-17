2019-01-17T15:36:16+03:00
Общество

Владимирские подростки скинули балконную раму на автомобиль с 8 этажа

В паре метров от машины проходила мама с коляской
Артем Бендрик
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..Фото: из архива героя публикации
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Днем 16 января житель дома №26 на улице Соколова-Соколенка Дмитрий Суханов спокойно сидел дома, как вдруг услышал с улицы звук сигнализации своей машины. Он побежал вниз посмотреть, что произошло, и увидел разбитое лобовое стекло своей машины и лежащую рядом балконную раму.

- Осмотрев дом, я увидел, что такие балконные рамы установлены на 8 этаже, как раз ее там не хватало. Я вызвал полицию, через 30 минут на место прибыл участковый, но оказалось, что его вызвали соседи, жаловавшиеся на шум пьяной компании подростков, гуляющих как раз в той квартире на 8 этаже. Видимо, один из них, хорошо выпив, и скинул эту раму вниз.

Участковый разогнал пьяных подростков, а к Дмитрию прибыл инспектор для составления протокола. Пострадавший заявил, что самосуд решил не устраивать, дескать, «компания была из абсолютно пьяных малолеток, которым я не собираюсь вправлять мозги, раз это не сделали родители».

В УМВД России по Владимирской области сказали, что на место выезжали сотрудники по делу о порче имущества. Даже если в этом виноваты пьяные подростки, то следствию еще предстоит это доказать.

Страховка, к сожалению, не покроет расходы на ремонт «Лады Гранты Лифтбэк», а это около 15 тысяч рублей. У Дмитрия обычное ОСАГО.

- Обязательно буду требовать компенсацию, если конфликт не удастся решить досудебно, я обязательно обращусь в суд, - сказал он.

В квартире, в которой происходило основное действо, по словам Дмитрия, живет пожилая бабушка с внуками. Была ли она дома на момент произошедшего — неизвестно, но когда приехал участковый, женщина спустилась, чтобы забрать раму. Рама, кстати, упала метко, ведь между балконом и парковкой — тротуар, по которому в момент падения как раз проходила женщина с коляской…

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