Не зарастет народная тропа: на Соборной площади поставили светофор, а народ переходит как попало

Пешеходный переход от Соборной площади к Центру культуры и искусства снабдили специальным светофором с кнопкой еще в конце декабря. Три недели он стоял и не работал, но в понедельник наконец подключили. Однако никто этого, похоже, не заметил - как ходили, так и ходят.

Как рассказал официальный представитель мэрии Александр Карпилович, светофор поставили потому, что водители давно жаловались на заторы и нескончаемый поток пешеходов по этой «зебре», особенно в час пик. Водителям проще остановиться на минуту и пропустить накопившихся пешеходов, дружно идущих на «зеленый», чем тормозить перед каждым на нерегулируемом переходе, как требует ПДД.

Однако, несмотря на то, что конструкция уже работает - чтобы перейти, надо нажать кнопку - многие владимирцы по привычке начинают переходить дорогу, не обращая внимания на красный свет. В мэрии и ГИБДД надеются, что со временем это изменится. Хотя и не скоро, как показывает пример двух других переходов в центре: на улице Гагарина и перед Золотыми воротами около Красной церкви. Оба перехода давно ликвидированы, так как в нескольких десятках метров от них есть переходы со светофором. Но люди, даже после того, как разметку стерли, а знаки убрали, все равно на свой страх и риск идут напролом.

Тем не менее, за переходами «с кнопкой» - будущее. Как показывает мировой опыт, они резко снижают число людей, идущих на красный свет. В ближайшие два месяца мэрия, как уточнил Александр Карпилович, проведет мониторинг, чтобы выявить, где такие светофоры необходимы.

- Ближе к весне будет поднят вопрос об установке таких конструкций по городу, в особенности в спальных районах, в том же микрорайоне 8-ЮЗ. Перед этим, конечно, нужно провести анализ пассажирского и автомобильного потоков. Нам поступало предложение снабдить такими светофорами Лыбедскую магистраль, однако, реальная необходимость в этом не острая. Отмечу, что пешеходное движение активное, пожалуй, только на участке от Спортивного переулка, пересекающего Лыбедскую магистраль, к улице Усти-на-Лабе и Луначарского. Там запланировано строительство надземного пешеходного моста, - рассказал Александр Карпилович.