2019-01-16T17:21:46+03:00
Общество

Во Владимире к Крещению оборудуют четыре купели

Всего по области будет пятьдесят одно место, где можно будет окунуться
Ольга МАКАРОВА
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..Фото: Сергей МОРКОВКИН
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В крещенскую ночь на 19 января тысячи жителей Владимирской области стремятся искупаться в проруби. Для этого специально готовят места, в том числе на открытых водоемах, в которых это можно сделать под присмотром медиков, спасателей и полиции.

Нырять с головой — себе дороже

Всего планируют подготовить 51 место, где, по подсчетам регионального МЧС, искупаются больше 12 тысяч человек. Восемнадцать купелей при этом будут находиться в церквях, храмах и на родниках.

Во Владимире, как и в прошлом году, подготовят 4 официальных места для купания. Это пруд Семязино - рассчитан на 2800 человек, озеро Глубокое в Загородном парке (до 1400 человек), водоем Гусинка в Добром (до 450 человек), а также на пруду Заклязьменский (поселок Заклязьменский, улица Восточная). Всего четыре купели смогут принять почти 6 тысяч человек.

Отметим, пускать к купелям будут по одному человеку, а перед тем, как залезть в воду, купальщикам советуют разогреть тело. Нырять с головой, как это делают большинство, специалисты при этом не советуют - это чревато спазмом сосудов головного мозга и обмороком.

Откроют владимирские иордани с 23.00 18 декабря, закроют — в 14.00 19 января.

Машину — на парковку, к купели - пешком

Купели тщательно подготовят — обследуют дно, проверят глубину водоема (в месте обряда не должна быть мельче 1,2 метра), две лестницы - для спуска в воду и выхода после окунания, сделают ограждение, а также освещение. Рядом поставят обогреваемые палатки или вагончики с отоплением и раздевалки, где можно будет переодеться и согреться.

Безопасность проведения крещенских купаний во Владимирской области будут обеспечивать более пятисот человек, в том числе сотрудники Госавтоинспекции. Они будут контролировать поток автомобилей около купелей. Подъезжать на авто ко льду близко к проруби сотрудники полиции не дадут — у каждого места для крещенских купаний выделят специальную зону, где можно будет припарковать автомобиль. А дальше — пешком.

Также охранять будут места, куда не зарастает народная тропа — на ту же Клязьму приезжают окунуться владимирцы, которых не хотят ждать очереди в официально разрешенных местах. Там уже будут не помогать нырять, а, наоборот, штрафовать за «купание в неположенном месте» от 800 рублей до четырех тысяч. Таких точек — около пятидесяти.

На такую же сумму могут оштрафовать и в положенном месте, если человек будет пьян и начнет буянить.

Владимирцев настоятельно просят не окунать в купели маленьких детей и тем более грудных малышей. Все-таки это не обряд крещения, а довольно рисковый ритуал даже для здорового взрослого человека.

КОНКРЕТНО

Где будут оборудованы купели

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