2019-01-15T20:33:31+03:00
Общество

«Еще пара часов и весь подъезд взлетел бы на воздух»

Владимирец закрылся ночью в квартире с включенным газом
Артем Бендрик
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..Фото: Артем Бендрик
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В этом году в стране уже случилось две трагедии, связанные со взрывом газа - в Магнитогорске и в городе Шахты Ростовской области. А на днях беда едва не пришла во Владимир.

14 января, в ночь на понедельник, жители дома на улице Лакина спокойно укладывались спать, как вдруг около полуночи одна женщина почувствовала сильный запах газа.

- Я проснулась, потому что ребенок не спал. Пошла на кухню и почувствовала сильный запах газа. Позвала маму, сначала думали, что у нас, но потом поняли, что это у соседа. Постучались к нему, он сказал, что просто забыл выключить и сейчас все исправит. Спустя час запах становился лишь сильнее, становилось страшно уже, думали, может собираться и на улицу выходить, тем более на фоне последних событий… Вызвали газовую службу, - рассказывает жительница дома.

. Фото: Артем Бендрик

.Фото: Артем Бендрик

Приехали сотрудники АО «Газпром газораспределение Владимир». Хотя вообще этот дом обслуживает другая компания, но ее телефон никто не знает. Поэтому все звонят «04», а оттуда вызов передают.

- Поступила заявка на сильный запах газа в подъезде, туда поехала аварийная группа, - рассказывает представитель компании АО «Газпром газораспределение Владимир» Сергей Ганенко. - Пытались проникнуть в квартиру, из которой шел запах, но там никто не открыл. Пришлось перекрывать весь стояк, ведь ситуация угрожала безопасности жителей. Утром следующего дня, когда все разрешилось, наши сотрудники приехали и все подключили.

Вслед за газовиками приехала и полиция. Им тоже дверь никто не открыл. Как позднее выяснилось, выходец с Северного Кавказа забаррикадировался дома, все окна, вытяжку и двери заклеил газетами, тряпками и скотчем, сел на кухне, включил газ и сел ждать...

- За час до того, как заперся дома, он попрощался с соседом снизу. Сказал ему, прости за все, прощай… Вот слава богу, что газовики быстро приехали, как они говорят, еще бы часа два он там сидел бы с включенным газом, весь подъезд бы на воздух взлетел… Можно сказать, что сильно повезло, - считает соседка, которая подняла тревогу.

. Фото: Артем Бендрик

.Фото: Артем Бендрик

Полицейские все-таки сумели заставить жильца открыть дверь, вызвали бригаду медиков, а те его уже определили в психбольницу. Жители дома буквально молятся, чтобы на этот раз их сосед уехал туда надолго.

- Этот сосед вообще всех нас измучал, - рассказывают жильцы дома. - То не так давно к соседке с ножом приставал, однажды деда нашего избил, ходили, снимали побои, но так и тишина… Как напьется, так начинает вытворять непонятно что. То в драку лезет к кому то, то в двери ломится ко всем подряд. Пару раз уже пытался покончить с собой, слава богу вовремя остановили.

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