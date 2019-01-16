Во владимирских школах - снова вспышка кори

Не успели школьники выйти после каникул, как корь выявили сразу в двух школах – заболел один ребенок из владимирской школы №22 и двое из средней школы поселка Сновицы Суздальского района. Не исключено, что число заболевших вырастет в несколько раз, ведь все каникулы дети тесно общались с одноклассниками, друзьями и родными, в том числе братьями и сестрами. Все дети и взрослые, контактировавшие с больными ребятами, пока находятся в зоне риска, ведь корь легко передается воздушно-капельным путем. Инкубационный период кори в среднем занимает две недели, в начале заболевание напоминает простуду или грипп, поэтому распознать его не всегда легко.

- Лабораторно подтверждены только три случая, но контактов у заболевших было очень много. У всех, кто общался с ними, взяли кровь, но результатов анализа пока нет. Такие анализы занимают не один день, а согласно приказу Министерства здравоохранения их делают только в Москве или Нижнем Новгороде, это процесс длительный, - отметила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.

Сейчас в обеих школах, где занимались заболевшие ребята, введены ограничительные меры: ученики, у которых нет прививок от кори, пока на уроки не ходят. В школу не принимают тех, кто не сделал прививку или не болел корью. Кроме того, школы тщательно моют, дезинфицируют и проветривают. Снимут ограничения только после того, как закончится инкубационный период у тех, кто последними контактировал с заболевшими корью. Если появятся новые пациенты, его продлят или вообще закроют школы на карантин.

Предположительно опасное заболевание во Владимир привезли из Азербайджана, где побывали члены одной из семей. Это уже вторая вспышка кори во Владимире - первая была весной прошлого года. Тогда по официальным данным заболело пятнадцать человек, большинство из них - дети.

Специалисты считают, что причина появления полузабытой кори – большое количество отказов от прививок, в том числе по идейным соображением. В Роспотребнадзоре говорят, что около трети жителей области не делают прививки своим детям.

КСТАТИ

Прививку от кори нужно делать и взрослым старше 30 лет, эта вакцина не дает пожизненного иммунитета. Если вы не уверены, что прошли вакцинацию в детстве, то врачи рекомендуют сделать анализ на антитела к кори, а по его результатам решать вопрос с вакцинацией. Пройти ее можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.