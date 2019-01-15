Глава владимирского Следственного комитета вышел в отставку

15 января в отставку вышел теперь уже экс-глава владимирского Следкома Александр Еланцев. О том, что руководитель силового ведомства в ближайшее время покинет свой пост, говорили еще в конце года, последний месяц он руководил региональным Следкомом в статусе и.о. Исполняющим обязанности руководителя СУ СК России по Владимирской области вместо него назначен Андрей Ялин.

Карьера Александра Еланцева во Владимире началась с громкого процесса по декриминализации Гусь-Хрустального в 2012 году - «гусевская Кущевка». Сама история началась в 2010 году, когда жители Гусь-Хрустального пожаловались на криминальный беспредел в городе. Началось масштабное расследование, вскоре был задержал лидер ОПГ "Восьмерочные" Андрей Муртазин,а затем и его брат Руслан. Позже под суд пошли и остальные бандиты, полная ликвидация гусевских банд заняла несколько лет.

Другим громким делом Следственного комитета во время работы Александра Еланцева стало расследование преступлений "черных риэлторов". Лидеры ОПГ Азад Мамедов и Джафар Мирзое впервые за последние годы в регионе получили пожизненные сроки. За решетку отправился и наемный убийца Анатолий Мазур, расстрелявший семью в квартире на улице Нижней Дуброве. Его жертвами стали в том числе и беременная женщина с маленьким ребенком.

Семь лет работы Александра Еланцева запомнятся и громкими околополитическими и коррупционными процессами. За семь лет его работы на скамье подсудимых оказались:

- глава Вязниковского райоан Евгений Виноградов;

- глава города Покрова Евгений Сас;

- и.о. главы города Покрова Алексей Бондаренко;

- зам. директора департамента предпринимательства Михаил Соловьев;

- глава города Александрова Геннадий Симин;

- глава города Киржача Антон Струков;

- глава города Гусь-Хрустальный Юрий Гришкин;

- начальник регионального управления МВД России Сергей Губарев;

- заместитель начальника регионального управления МВД России Олег Лосев;

- начальник регионального управления ФНС России Сергей Кошелев;

- директор департамента охраны природопользования и охраны окружающей среды администрации региона Алексей Мигачев;

- директор комбината «Тепличный» Виктор Шляхов;

- начальник регионального управления Росгвардии Алфия Мокшина.

Александр Еланцев по отзывам коллег был больше, чем руководителем. Он всегда был готов помочь советом следователям и криминалистам.

КОНКРЕТНО

Александр Васильевич Еланцев родился 13 мая 1960 года в Курганской области, окончил Свердловский юридический институт им. Р.А. Руденко, работал в органах прокуратуры Кемеровской области. С 1993-го по 2007 год занимал различные должности в Генеральной прокуратуре РФ по осуществлению надзора за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов прокуратуры, МВД, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. С сентября 2007 года – на руководящих должностях в Следственном комитете. Боевой офицер, воевал в "горячих точках".