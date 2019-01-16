Инсталляцию «Я люблю Владимир» могут убрать с Соборной площади

На Соборной площади 14 января закрылась Рождественская ярмарка. Большую часть домиков-шале уже убрали. Официальное закрытие состоялось 13 января сразу после забега Дедов Морозов. По оценкам мэрии за новогодние праздники ее посетили свыше 200 тысяч человек.

Все годы после ее создания ярмарка работала значительно дольше, а домики не убирали даже после ее закрытия. Что же изменилось? Оказывается, убрать шале потребовала государственная инспекция по охране объектов культурного наследия. Там заявили, что домики диссонируют «с убранством исторического ядра».

В мэрии согласились, что домики лучше выставлять лишь во время крупных праздников, хотя они ничего не нарушают.

- Никакого нарушения охранной зоны памятников ЮНЕСКО нет, как считают в инспекции, - сказал официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович. - Письмо министерства культуры на эту тему четко определяет, что в ее пределах можно устанавливать подобные конструкции. Другое дело, что все должно руководствоваться здравым смыслом. И присутствие домиков-шале на Соборной площади круглогодично не нужно. Достаточно лишь крупных событий. Другое дело, что иногда вмешивались какие-то потусторонние силы, если можно так выразиться, которые были ярыми апологетами постоянных увеселений и постоянной торговли на Соборной площади. Это неправильно.

Планируется, что на площади останутся лишь два дома: прокат в парке Липки и дом Деда Мороза рядом с памятником Андрею Рублеву. Остальные шале уберут до крупных праздников. Ближайший — Масленица.

Вслед за домиками-шале Соборную площадь может покинуть и инсталляция "Я люблю Владимир". Однако ее судьбу будут решать сами владимирцы.

- Мы понимаем, что она вызывала у части горожан негативное отношение, - рассказал Александр Карпилович. - И вполне обоснованно. Потому что Соборная площадь хороша в своем изначальном виде. В связи с этим мы решили вынести судьбу инсталляциии на обсуждение.