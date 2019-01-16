В 5000 раз мощнее героина - новый наркотик-убийца проник во Владимирскую область

В тысячу раз страшнее и убийственнее, чем героин - так во владимирской полиции говорят о новом наркотике, который уже несколько раз изымали у наркоторговец Владимирской области. Хотя, казалось бы, куда страшнее - героин вызывает зависимость с первой дозы и убивает очень быстро. Но новый страшний убийца - карфентанил - мгновенно.

Новое вещество синтезировали еще в 1974 году бельгийские врачи. Долгое время он использовался лишь в медицинских целях, и в ветеринарии. Его переносили лишь очень крупные животные - медведи, слоны. Отмерить дозу, которая не была бы смертельной для человека, было просто невозможно.

Но, увы, современные технологии приносят не только пользу, но и беду. В какой-то момент карфентанил научились использовать для получения наркотического кайфа. Он оказался в 5000 раз мощнее героина.

Дико, но кому-то все равно хватает глупости, чтобы попробовать это вещество. 2013 год можно назвать пиком популярности этого ужаса. Во многих регионах были зафиксированы смерти от передозировки, в том числе и во Владимирской. 11 октября 2013 года полицейским удалось задержать жительницу Московской области, которая занималась распространением наркотиков по Александровскому району. Полицейские охотились за ней на протяжении месяца, женщина попалась, когда пыталась продать местной жительнице карфентанил. У нее дома нашли еще 240 грамм опиатов (героин, карфентанил). После того, как наркоторговка села в тюрьму, опасная дрянь во Владимирской области долго не всплывала. Предположительно женщина была поставщиком смертельных порошков для всей области.

Но в конце 2017 года карфетанил вновь появился во Владимирской области. В середине октября полицейские задержали 32-летнего жителя Гусь-Хрустального, когда он пытался продать наркотики. При себе у него было два свертка героина общей массой 1,8 грамма, а дома нашли еще 41 грамм карфентанила. Спустя пару недель там же задержали еще одного мужчину, у него было 1,28 грамма. При этом, по сообщениям МВД, по всей Москве за год изъяли лишь 0,57 грамма этого вещества.

Уже в 2018 году было завершено расследование уголовного дела в отношении двух цыганских семей, которые занимались продажей опиатов в крупных размерах. В состав группировки входили все члены семьи — от 20 до 60 лет. Главарем был 55-летний отец одного из семейств. Материалы уголовного дела составили более 40 томов, 17 из которых — обвинительное заключение.

- Следствием было установлено, что крупные партии героина и его синтетического аналога карфентанила обвиняемые приобретали на территории одного из соседних регионов, затем фасовали на мелкие оптовые партии и сбывали наркозависимым лицам, - заявили в УМВД России по Владимирской области.

Увы, те задержания не пресекли поток наркотиков. В октябре 2018 года с карфентанилом во Владимире был задержан 46-летний мужчина, у которого при себе было 15 пластилиновых свертков общей массой 7,31 грамма. Все это он планировал продать с помощью «закладок», где купить товар может уже каждый второй школьник.

Будьте бдительны, не исключено, что это не последний случай.