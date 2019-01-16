2019-01-15T19:44:18+03:00
Общество

Десять лет владимирский пенсионер спасает бездомных кошек

Сейчас мужчина ищет для своих любимцев новый дом
Ирина Мальцева
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Фото: "Зоохелп 33"Фото: "Зоохелп 33"Фото: ВКонтакте
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Одинокий владимирец более десяти лет привечал и заботился о бездомных кошках. Из-за проблем со здоровьем мужчина не уходит далеко от дома, большинство своих питомцев он подбирал прямо у подъезда. Мужчина лечил и заботился о бездомных котах, тратя большую часть пенсии на содержание питомцев. Многие из подобранных кошек были настолько истощены, что смотреть на них без слез было просто невозможно. Ухаживать за любимцами ему помогали знакомые волонтеры, но за последние годы в квартире собралось более двадцати взрослых пушистых красавцев, и сил мужчины просто не хватает.

Фото: "Зоохелп 33" Фото: ВКонтакте

Фото: "Зоохелп 33"Фото: ВКонтакте

- Конечно, ему не хочется никому отдавать своих питомцев, ведь некоторые кошки живут с ним одиннадцать – двенадцать лет. Одного нашел искалеченным котенком на улице Егорова, малыш остался инвалидом, но благодаря уходу смог выжить. Владельцу всех жалко, а пристроить их не получалось, взрослых кошек неохотно берут, вот и собралась целая стая. Коты у него все кастрированные, в декабре мы с ним стерилизовали пять кошек, хотим еще пять, но пока денег на это нет. Сам хозяин на инвалидности и его крохотной пенсии не хватает даже на то, чтобы прокормить всех зверей. В итоге кошки не доедают, у них плохая шерсть и другие проблемы. Пока я уговорила его пристроить самых последних и самых молодых, чтобы немного разгрузить его, - рассказывает зооволонтер Елена Корзунова.

Фото: "Зоохелп 33" Фото: ВКонтакте

Фото: "Зоохелп 33"Фото: ВКонтакте

КОНКРЕТНО

Пока в добрые руки пристраиваются пять двухлетних кошек – ласковых и стерилизованных. Если вы хотите приютить их – свяжитесь с Еленой по телефону 8 904 035-51-31.

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