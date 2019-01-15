Резиденция бывшего губернатора станет гостиницей

Новый губернатор Владимир Сипягин решил свести к минимуму затраты на комплекс, который считался «губернаторской резиденцией». Для этого его превратят в гостиницу, чтобы зарабатывать на нем. А перед этим журналистам показали легендарное место.

Резиденция прежнего губернатора - модернистский дом 1968 годаФото: Сергей МОРКОВКИН

Гостиничный номер за 25 тысяч рублей

Здесь сейчас никто не живет, так что здание обходится областному бюджету дешево. Штат - администратор, уборщица и дворник. Всех расходов с коммуналкой - около 250 тысяч рублей.

- Мы планируем сдавать помещения как гостиницу для юридических лиц, - рассказали сотрудники управления по социально-хозяйственного обеспечения, которые провели «экскурсию» для журналистов. - Речь идет об инвесторах, представителях госкорпораций и так далее. А также планируется размещать здесь особо охраняемых государственных лиц.

Здесь Светлана Юрьевна поддерживала физическую формуФото: Сергей МОРКОВКИН

Так что простым туристам заехать не получится. Никакой вывески «Гостиница» висеть не будет. За удовольствие пожить здесь нужно будет заплатить 25000 рублей за номер в сутки. Но так как крупные компании будут, как правило, арендовать весь комплекс для своих делегаций (а это четыре гостиничных номера: люкс, полулюкс и два номера эконом-класса) он обойдется в 106 тысяч рублей.

Тот самый номер, в котором жила Светлана ОрловаФото: Сергей МОРКОВКИН

В поисках золотого ершика

Журналистов будущее резиденции интересовало не так сильно, как прошлое. Резиденция экс-губернатора Светланы Орловой давно интриговала народ, о ней ходила масса слухов. Достаточно вспомнить один «золотой ершик» в туалете, вокруг которого в августе 2016 года закрутился скандал. Вернее, скандал закрутился вообще вокруг закупок дорогой мебели. Просто ершик выделялся на общем фоне. Все-таки 23 тысячи рублей для данного инструмента… Закупку отменили, а история осталась.

Поэтому, когда журналистам удалось попасть внутрь гостиничного комплекса, многие сразу же побежали на второй этаж, где размещась спальня Светланы Орловой.

- Где тут золотой ершик? - интересовались они, прекрасно понимая, что его нет и не было. Да и Светлана Орлова в резиденции не живет уже почти сто дней, за такое время здесь могло многое поменяться.

И действительно, в туалете был лишь пластмассовый ершик из хозмага рублей за 200.

Весь номер имеет площадь 52 квадратных метра и ничем не поражает - вполне стандарт для отеля даже не самой высшей категории. Внутри широкая двухспальная кровать, вдоль стен два шкафа, тумбочки. Напротив кровати на стене висит ЖК-телевизор. Есть санузел с душем, раковиной, унитазом и биде. Наш фотограф Сергей Морковкин (известный книголюб) больше всего расстроился, что в номерах совсем нет книг. Правда, в пресс-службе ему тут же ответили, что многие сейчас читают в электронном формате. Так что книжные полки не нужны.

На книжной полке - собрание сочинений ПримаковаФото: Сергей МОРКОВКИН

Мебель в номерах серийная, предметов роскоши не найти. А стоимость всего движимого имущества на территории резиденции оценивается в 8-8,5 миллионов рублей.

Если кое-кто из журналистов мечтал найти что-то шикарное на территории резиденции, то после бани надежды оставили и они. Ни бильярда, ни бассейна, ни сауны. Маленькая баня и предбанник (правда, с телевизором), и все.

Экскурсия все равно была полезной. Она позволила закрыть давно обсуждаемую тему.

КСТАТИ

В свое время к резиденции прикрепили еще 10 гектаров лесного массива. Светлана Орлова, по слухам, хотела сделать там зону отдыха.

- И что вы сейчас с ней делаете? - спросил я.

- Следим за порядком, - ответил начальник управления по социально-хозяйственному обеспечению областной администрации Вячеслав Ухов.

- Как?! Это же просто лес! - поразился я.

- Ну, да. По сути, ничего и не делаем, - рассмеялся тот.

СПРАВКА «КП»

Здание гостиницы было построено в 1968 году. Последний ремонт там был сделан в 2015 году. Тогда полностью изменили фасад. Деревянное здание покрыли облицовкой, сделав так называемый вентилируемый фасад (вентиляция необходима для того, чтобы на здании не появлялась плесень, мох и так далее). Также в том году были проведены работы по приведению в порядок внутренних помещений, а вокруг резиденции поменяли забор.

Мебель в гостиной презентабельная, но не чиппендейлФото: Сергей МОРКОВКИН

Рабочий кабинет экс-губернатора Светланы ОрловойФото: Сергей МОРКОВКИН

То самое озеро в лесу, которое так любила Светлана ОрловаФото: Сергей МОРКОВКИН

На этой самой кухне Светлана Орлова принимала журналистов и делала свой знаменитый борщ без свеклыФото: Сергей МОРКОВКИН