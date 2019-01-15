По Владимиру пробежали Санта Клаус-супергерой, собака-Дед Мороз и Три поросенка

Это в полтора раза больше, чем год назад - в прошлый Старый Новый год по Владимиру бежало 2000 человек.

Перед стартом Театральную площадь заполонили люди в красных колпаках - каждый участник по правилам забега подготовил обязательный новогодний атрибут. Но были и бегуны в полной амуниции: расшитые шубы и валенки, длинные бороды, даже посохи и мешки. Пусть бежать быстро при таком параде нельзя, зато как красиво!

На картонной тройке с бубенцами

Студент ВлГУ Ярослав Скичко к костюму подошел основательно, даже варежки в цвет! Ярко-малиновая шуба с вышивкой из бусин и бисера была видна издалека.

- Я в забеге принимаю участие первый раз вместе со своей хорошей подругой Аленой, - сказал Ярослав. - Мы, конечно, готовились. Особенно старались с костюмами. Понимаю, что в валенках и шубе по колено быстро не пробегу, но хотелось поддержать антураж всего забега.

Деды Морозы и Снегурочки, а также Елки, Три Поросенка, Олени и другие персонажи были самых разных возрастов. В костюмах принесли и младенцев, которые "бежали" на руках у мам и пап. Некоторые малыши ехали в санках с картонными конями с бубенцами и в колясках с мишурой.

"Звездой» забега стала дворняжка Филя в синем костюме новогоднего волшебника, она отвлекла многих от финиша: собачку наперебой гладили и просились сделать с ней селфи.

И в Африке Дед Мороз

На финише на Соборной площади каждый участник получил диплом, а самые-самые вышли на импровизированную сцену у парка Пушкина. Там наградили самых быстрых, самых юных, самых заслуженных бегунов, самых наряженных Дедов Морозов и Снегурочек, а также целые семьи, которые основательно подготовились не только к забегу, но и к своим образам. Особый восторг вызвал Санта Клаус - супергерой: с водяным пистолетом, в спасательном круге и с белой бородой. Он получил специальный приз за оригинальность.

После награждения супергерой признался "Комсомолке", что он единственный, кто решил стать Санта Клаусом.

- Я решил выделиться из толпы, и, думаю, у меня это получилось, - рассказал Андрей Козлов. - Атрибуты костюма взял у своих детей, у них много игрушек, у сына, который занимается плаванием, взял спасательный круг, а водяную пушку — у дочери. Я давно готовился к забегу, по утрам выходил на пробежку, но в итоге прибежал последним. Зато костюмом получилось выделиться.

КОНКРЕТНО

Праздничную дистанцию быстрее всех пробежал Никита Васильев, вторым на финише был Артем Борков, третьим - Матвей Ковалев. Самой быстрой Снегурочкой в этом году стала Анна Зеленова, разделившая пьедестал с Анастасией Дубиной, занявшей 2 место, и Екатериной Посадченко, ставшей третьей.

Самыми юными участниками забега стали годовалый Дима Орлов, преодолевший новогоднюю дистанцию на руках у мамы, и Яна Суходольцева, которой всего 1 год 9 месяцев. Самым опытным Дедом Морозом уже восьмой год подряд стал 81-летний ветеран владимирского спорта Анатолий Митрофанов, а самой опытной Снегурочкой - 61-летняя Ольга Сажина.

За самые нарядные костюмы Деда Мороза и Снегурочки призы получили Александр Юрлов и Инга Лысова, а также Санта Клаус-супергерой Андрей Козлов. Среди семей выделили Гончаровых и Лукашовых.