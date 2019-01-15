Строительство серного завода в Болдино согласуют с местными жителями

12 января врио первого заместителя губернатора Владимирской области Максим Брусенцов встретился с жителями деревни Болдино Петушинского района, в котором незаконно строится серный завод. Местные жители высказались резко против строительства в принципе, а собственник предприятия и вовсе не пришел на встречу. Теперь стройку посетит Госстройинспекция. Возможно, вместе с прокуратурой.

История строительства завода началась еще в мае 2018 года. Сначала местные жители обеспокоились вырубкой леса на территории бывшего леспромхоза, но в администрации района их заверили, что земля находится в частных руках, а значит, собственник может рубить дрова сколько душа пожелает. К концу года на этом месте появился практически готовый каркас завода.

27 декабря пресс-служба администрации Владимирской области сообщила о том, что строительство серного завода временно приостановлено до получения всех необходимых документов. В частности, не была проведена экологическая экспертиза, из-за чего инвестор так и получил разрешение на строительство. Тем не менее, местные жители утверждают, что грузовики со стройматериалами все равно активно разъезжают по окрестностям после новогодних праздников.

С первых минут встречи с Максимом Брусенцовым жители деревни Болдино заявили, что категорически против строительства завода. Они обеспокоены возможными вредными выбросами от предприятия. Кто-то уверял, что пропадут грибы, кто-то говорил, что испортится воздух, а кто-то, вспоминая курс химии, рассказывал о необходимости установки на предприятии платиновых фильтров. Максим Брусенцов заявил, что при строительстве любого предприятия "всегда кто-то против" и напомнил историю строительства крупных фармацевтических заводов в районе.

- Перед районом стоит цель получить инвестиции, - заявил Максим Брусенцов. - Завод даст новые рабочие места.

- Неужели не было другого места для завода, - отвечали местные жители. - Зачем нас-то травить?

Одна из местных жительниц спросила, почему информацию о строительстве завода не найти ни на одном официальном источнике. Тут же выяснилось, что публичные слушания по проекту еще не проводились. По логике вещей, именно там жители деревни Болдино и должны были высказать свое жесткое "нет". Но пришедшие на разговор сельские жители заявили, что не верят во все эти процедуры.

- А если кто-нибудь просто прикажет губернатору сделать по-другому? - спросила одна из участниц встречи.

- В современной России такого произойти не может, - заявил Максим Брусенцов. - Никто губернатору не будет указывать, что делать.

Максим Брусенцов заверил, что 15 января на месте строительства завода побывают представители Госстройинспеции. Если представители завода не откроют ворота, то придется пригласить прокуратуру.

КОНКРЕТНО

Строительство завода во Болдино ведет компания ООО "Лидер-С". Завод рассчитан на 70 рабочих мест, инвестор готов вложить в строительство более 1 миллиарда рублей. Планируется, что после выхода предприятия на проектную мощность, завод будет приносить районному бюджету по 120 миллионов рублей в год.