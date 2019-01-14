Как вырастут коммунальные тарифы во Владимире в 2019 году

В 2019 году во Владимирской области все коммунальные платежи - за воду, газ, электричество и тепло - будут повышаться два раза. Первое повышение уже произошло с 1 января, платежки с новыми суммами жители Владимирской области получат в феврале. Второе повышение запланировано с 1 июля.

В областной администрации сообщают, что повышение тарифов в 2019 году - самое низкое за последние 5 лет, начиная с 2014 года. С 1 января цены на все коммунальные ресурсы вырастут на 1,7% к уровню декабря 2018 года. Это связано с повышением ставки НДС с нового года с 18% до 20%.

Второе повышение, с 1 июля, составит 1,96% - это стандартная индексация коммунальных платежей, которая происходит каждый год. Это ниже, чем установленный по России максимум роста тарифов на второе полугодие - он составляет 2,4%.

Итого получается, что всего за год коммунальные тарифы вырастут на 3,7%. Это ниже, чем предсказанный уровень инфляции в стране - он составит 4,3%, и примерно соответствует росту зарплат бюджетников.

Однако не во всех районах Владимирской области рост тарифов будет одинаковым.

Из 111 муниципальных образований в 89 предельный рост совокупных коммунальных платежей граждан за год не превысит максимально разрещенного уровня (4,0%). В 22 муниципальных образованиях тариф вырастет больше, чем на 4%, но повышение проведено по закону. Такое повышение коснется округа Муром, городов Карабаново, Струнино, Камешково, Собинки, поселков Балакирево, Краснопламенскоеского района, Петушинского, Ковровского и Суздальского районов. Но максимальное повышение платежей коснется не всех жителей указанных территорий, а только 1,8% населения – это 5,4 тыс. человек.

Остается открытым вопрос, как вырастут тарифы на содержание и техобслуживание жилья. Квартплата не регулируется департаментом цен и тарифов, в отличие от стоимости водо- и газоснабжения, тепла и электричества. Тарифы на оплату жилья устанавливаются по соглашению собственников и управляющей компании или ТСЖ. В конце 2019 года все УК и ТСЖ пересчитали тарифы, так как предполагалось, что из них исчезнет плата за вывоз мусора. Однако мусорную реформу отложили на год, и тарифы на техобслуживание жилья опять будут меняться, скорее всего, в большую сторону.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В отличие от коммунальных услуг, тарифы на услуги связи и интернет с 1 января 2019 года выросли существенно. Сотовая связь у всех операторов подорожала примерно на 20%, а интернет у основных поставщиков - и на все 30. Объясняют это опять же ростом НДС с 18% до 20%. Однако НДС в структуре общей стоимости услуги занимает не такую часть, чтобы его рост на 2% приводил к росту тарифа на 25-30%.

КОНКРЕТНО

Как вырастут коммунальные тарифы во Владимире в 2019 году

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