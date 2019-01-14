«Горячая линия» остыла: во Владимире дозвониться и пожаловаться на уборку снега почти невозможно

Во Владимире с нового года официально заработали «горячие линии», по которым можно пожаловаться на плохую уборку снега. Причем сразу три номера: (4922) 45-10-41, 05 и 47-90-94. Мы решили проверить, насколько активно готовы принять наши заявки и справиться с уборкой снега. Тем более, проблема есть: неподалеку от нашей редакции, на проспекте Ленина у домов 62 и 62 А, скопились снежные кучи и образовался гололед, который присыпан «снежной кашей».

Первая попытка

10 января мы позвонили на номер «горячей линии» 45-10-41. Полчаса трубку не брали. Тут мы почитали повнимательнее и выяснили, что у сотрудников этой «горячей линии» есть обеденный перерыв - как раз с 12.30 до 13.00.

Подождали, пока закончится, и до конца рабочего дня названивали каждые 15 минут. Но безрезультатно. В трубке были короткие гудки. Может, владимирцы очень активно жаловались, и мы не смогли пробиться?

Вторая попытка

Следующим номером стала муниципальная «горячая линия» - 47-90-94. Там трубку сняли сразу - это телефон «Центра управления городскими дорогами». Сотрудники проверили, принадлежит ли территория — проспект Ленина 62 и 62 А — муниципальному предприятию. Выяснилось, что нет — убираться в нашей зоне должна управляющая компания, ТСЖ или же собственники расположенного в доме магазина. А значит, жалоба не по адресу.

- За чистоту пятиметровой зоны, прилегающей к магазинам, отвечают собственники или арендаторы магазинов, а за чистоту на улицах и площадях, в скверах и парках отвечают муниципальные службы, - пояснили нам в городской администрации.

Третья попытка

Единственный номер, по которому специалисты смогли нам помочь - 05. Это круглосуточная единая дежурно-диспетчерская служба. Там оформили наше обращение, записали номер и обещали передать заявку о скопившемся снеге управляющей компании и расположенному на этом участке магазину. Посмотрим, как быстро они уберут коричневую «кашу» и избавят жителей этих домов от куч снега. Пока за два дня эффекта не видно.

Вывод

В результате из трех номеров действительным оказался только один. Ну, хоть что-то! А вот если бы мы жаловались на уборку снега с городских дорог, тогда пригодился бы и телефон 05, и номер ЦУГД, который также оказался доступным.

КОНКРЕТНО

Если Вам вдруг тоже не ответили на «горячей линии» по телефону 45-10-41 в государственной инспекции административно-технического надзора областной администрации, тогда звоните на номер 05 — там ответят точно. Если не устраивает уборка снега на дорогах и муниципальных зданиях или вы готовы что-то предложить по качеству зимней уборки, звоните в ЦУГД 47-90-94 - с 6.30 до 21.30, 8-960-721-49-49 (круглосуточно).