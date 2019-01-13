«Слепые щенки ползали по снегу»: в Лакинске собаку с щенятами бросили замерзать

Каждый день бездомных животных подкармливала волонтер Ольга вместе с супругом. Они узнали о собаках в декабре от приятелей, которые живут неподалеку от заброшенного дома в Лакинске. Со слов Ольги, когда они приехали на место, увидели дряхлую заснеженную будку, около которой сидели две собаки на цепи. Одна была беременна. Через несколько минут к ним выбежали из-под завалов дома еще восемь щенков.

- Мы с мужем не могли их бросить. Они были настолько голодными, что еду проглатывали. Сердце разрывалось, когда видели их. Предлагали знакомым, пытались пристроить. Но их очень много, тем более, 2 января у одной собаки родилось шесть щенков. Они, слепые, ползали по снегу — смотреть было невозможно. В итоге, если посчитать всех, получается 16 собак: две — на цепи, восемь — под домом и шесть — родившиеся, - рассказывала Ольга. - Мы решили, что нужно звать на помощь других волонтеров и выложили в группу «Зоохэлп» фотографии со слепыми щенками и их матерью.

Как выяснилось, хозяина животных посадили в тюрьму. Целыми днями собаки скулили от холода и не давали спать соседям.

На крик супругов откликнулось волонтерское объединение «Щенячий патруль» из Владимира. Они согласились взять маму с детками к себе. Вторую собачку с цепи взяли другие люди на передержку.

Фото: паблик "Зоохелп"Фото: ВКонтакте

- После увиденных в соцсетях постов о сидящей в разваленной будке собаке и ползающих на снегу щенков, мы - волонтеры - приняли непростое решение - забрать собак из Лакинска себе. За три года деятельности мы, мягко сказать, «обросли» постоянными жителями - у нас давно перебор с собаками. Но когда наш волонтер приехала в Лакинск и увидела, как погибают животные, мы забрали шестеро щенят и их мать. Из них пятеро оказались девочками. Пока они у нас на передержке, в тепле. Но потом их нужно стерилизовать и пристраивать. Для этого тоже необходимы деньги. Сейчас наша организация будет рада помощи кормом для собак, - рассказала Ирина Шишкина, волонтер объединения «Щенячий патруль».

Но под домом осталось еще восемь щенков, которые по-прежнему мешают соседям. А Ольга приходит только их кормить, ведь всех сразу по домам не пристроишь. Поэтому если вам нужен верный друг в доме или вы просто хотите помочь кормом, позвоните Ольге: 89107747923.

КОНКРЕТНО

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