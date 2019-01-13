Что подписал покойник?

В феврале 2018 года в ООО «ЖРЭП №8» предложили жильцам поднять стоимость за техническое обслуживание на 3 рубля с квадратного метра - около 150 рублей в месяц со среднестатистической квартиры. Начали собирать подписи - по закону, жильцы должны дать согласие или на общем собрании, или расписавшись в бланках.

- 27 февраля они поздним вечером они начали обходить квартиры. Собирали подписи, якобы, за проведение собрания, на котором мы бы и обсудили рост стоимости, - рассказывает Галина, жительница дома Балакирева №25.

Было дальше собрание или не было - версии жильцов и УК расходятся. Жители утверждают, что не было. Но вскоре они увидели счет в квитанции, выросший ровно на 3 рубля с квадратного метра. Пошли разбираться.

- Нас долго убеждали, что собрание было и все пришедшие были за то, чтобы платить больше, - продолжает Галина. - Мы даже на секунду поверили им, вернулись, походили по дому, поспрашивали - все были шокированы.

Жильцы запросили список подписей, чтобы проверить, кто все-таки был на собрании. И обнаружили интересные вещи: в бланках ООО «ЖРЭП №8» стояли росписи, во-первых, не собственников, а съемщиков, во-вторых, людей которые давно умерли или вовсе не живут в России.

- Увидев список, мы обомлели… Там есть роспись нашей бывшей соседки Голубевой, которая умерла около 10 лет назад. Так и написано - «Голуб». Мало того, у них в бланке расписалась даже женщина, живущая много лет во Франции. Ее родственники живут в квартире сейчас, они говорят, что не расписывались нигде, но в те же дни к ним приходили люди и спрашивали фамилии. После этого в графе появилась роспись с сокращенной фамилией.

Жильцы дома на Балакирева, 25 с таким мириться не стали, обратились в областную жилищную инспекцию, а затем подали иск в суд, который и выиграли. В Государственной жилищной инспекции им в этом очень помогли. 31 октября 2018 года решение суда, отменяющее повышение тарифы, вступило в силу. Но сумма в квитанциях какая была, такая и осталась - ООО «ЖРЭП №8» не спешил исполнить решение суда. Кстати, за время процесса в компании сменился директор. И теперь можно все несостыковки сваливать на прежнего.

- Понятия не имеем, как там могла оказаться эта роспись. Может кто-то из родственников ее сделал. Там вообще все жители умоляют нас добавить по 3 рубля на метр, тогда как пара пенсионеров против, - утверждают в ООО «ЖРЭП №8».

Но решение суда никто не отменял. Если в январе 2019 жильцы дома №25 на улице Балакирева снова получат квитанцию с увеличенной стоимостью, то ООО «ЖРЭП №8» выпишут штраф — 200 тысяч рублей.

Мораль: не бойтесь отстаивать свои законные права. Государственная жилищная инспекция вам в помощь: г. Владимир, ул. Луначарского, д.3, каб.220;

тел./факс: (4922) 32 60 13.