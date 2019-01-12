Во владимирском автобусе установили турникет. Народ недоволен

10 января в социальных сетях стали появляться сообщения о новом турникете в автобусе, следующем по маршруту 9С. К сообщению прилагались фотографии.

А 11 января турникет обнаружили уже жители Юго-Западного района, которым пришлось забираться в автобус мимо него. Естественно, пассажиры сразу выразили свое неудовольствие.

- С утра и так тяжело в автобус залезть, а вы теперь еще нас на морозе заставляете по одному входить! - кричали люди кондуктору, который и сам был не очень рад нововведению.

Как оказалось, установке турникета не рады даже в мэрии. Как заявил официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович, турникеты в автобусах не предусмотрены никакими договорами между перевозчиком и властями.

- Более того, они не предусмотрены даже будущей системой автоматической оплаты проезда (речь идет о валидаторах — Авт.), - сказал он. - Поэтому мы уже направили запрос в компанию «АДМ» с просьбой разъяснить, зачем в автобусе был установлен турникет. Пока ответа мы не получили. Но учитывая, что турникет, который еще даже не работает, уже вызывает проблемы у населения, мы думаем поговорить с перевозчиком о том, чтобы они убрали его.

В самой компании «АДМ» от комментариев отказались. Однако по слухам, турникет в автобусе поставили для того, чтобы проверить количество пассажиров, проходящих через один автобус маршрута 9С за день. Вполне возможно, в компании думают об изменении количества автобусов на маршруте.

Что касается валидаторов для оплаты проезда, то их должны внедрить в уже скором времени. Еще в ноябре состоялся конкурс, который выиграла компания ООО «Владикард». Именно она будет отвечать за процесс внедрения автоматизированной системы оплаты проезда. Он осуществляется в 2 этапа. Первый закончится в конце января 2019 года. К этому моменту «Владикард» должен подготовиться к изготовлению транспортных карт, создать сеть пунктов их продажи и пополнения. Но в течение 2019 года еще будут действовать как безналичная форма оплаты (карты), так и наличные.

На втором этапе, который должен завершиться к январю 2020 года, в общественном транспорте уже должны работать валидаторы, которые подключат к единой системе. Кстати, они же будут считывать проездные билеты, так что автоматически будет считаться и пассажиропоток, никакие турникеты для этого не нужны.