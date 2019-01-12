Владимиро-суздальский музей-заповедник будет учить внештатных гидов на платных курсах

Старый-новый директор ВСМЗ Светлана Мельникова, которая вернулась во Владимир в ноябре, возвращает в музей прежние методы работы, ликвидированные Игорем Конышевым. Одним из первых ее решений стала приостановка аккредитации частных гидов в ВСМЗ, которую ввел Конышев в 2017 году. Тогда, чтобы получить лицензию, надо было сдать экзамен и заплатить взнос - от 4000 до 7000 рублей, в зависимости от маршрута.

В конце ноября аккредитацию всех частных гидов приостановили. И вот сейчас музей-заповедник объявил о новой системе работы. Теперь, как в старые времена, будет проводиться набор на курсы внештатных экскурсоводов. Со второй половины января по май 2019 года все желающие смогут прослушать лекции об истории владимиро-суздальской земли, ее великих представителях, уникальной архитектуре, художественном наследии. По итогам теоретического и практического курса гиды получат право работать в стенах музея-заповедника.

По такому принципу в ВСМЗ работали с 1965 года. При этом тех, кто последние годы активно работает с музеем, заставлять проходить курс не будут. - После собедования такие специалисты должны просто сдать экзамен, - рассказала ведущий специалист ВСМЗ Елена Любар. - Курсы нужны лишь тем, кто не работал раньше с нами, или тем, кто последний раз проводил экскурсии в музее-заповеднике лет пятнадцать назад. Все-таки с тех пор многое изменилось в нашей работе.

Курс будет интенсивный, по три занятия в неделю, каждое по полтора-два часа. Два занятия будут посвящены теории. Музейные работники будут гонять слушателей курса по знаниям истории родного края и экспозициям музея-заповедника. Третье занятие (в субботу) будут практическими и должны закрепить знания за неделю. В мае все слушатели курса также сдают экзамен.

Число слушателей курса не ограничено. Однако к самим слушателям есть требования. Поступить на курсы внештатных экскурсоводов могут граждане Российской Федерации с законченным высшим образованием, имеющие навыки общения с людьми.

Стоимость курса просветительских лекций – 7 000 рублей, столько же, сколько при Конышеве стоила аккредитация.

КОНКРЕТНО

Собеседования по приему на курсы внештатных экскурсовод проходят по адресу: город Владимир, улица Б. Московская, 58 (здание Губернских присутственных мест, Палаты). Собеседования пройдут 9, 10, 11 января с 15.30 до 18.00. Тел.: 8(4922)42-05-98.

Начало занятий – во второй половине января 2019 года.