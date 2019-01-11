Дело владельца «Мастер-инвеста» Елесина закрыто. Посмертно

Мошенничество, отмывание денег и незаконная банковская деятельность. Именно в этом в течение шести лет обвиняли Сергея Елесина и Игоря Капустина, двух организаторов потребительского общества «Инвест-Мастер».

Главной особенностью этого дела было то, что один из обвиняемых - Сергей Елесин - еще в 2014 году умер. Однако следствие, а затем и суд, продолжались. И вот 29 декабря вынесли приговор. Уголовное дело в отношении Сергея Елесина по причине смерти в итоге было прекращено. При этом обвинения все равно не сняли, о чем долгое время просили родственники Елесина.

А вот Игоря Капустина в итоге осудили. Ему дали 3,5 года колонии-поселения, но ввиду истечения сроков давности от исполнения наказания он был освобожден. Как и некоторые другие участники этого громкого дела.

Самое интересное в этом приговоре - будущее кинотеатра «Русь-кино». По решению суда здание арестовано. По данным Следственного комитета по Владимирской области, оценочная стоимость кинотеатра вполне покроет ущерб, нанесенный обманутым вкладчикам и государству. Арест на работе кинотеатра не скажется - по сути, владельцам просто запретили продавать его в чужие руки до завершения судопроизводств по гражданским искам вкладчиков общества «Инвест-мастер». Дело в том, что на суде они были выделены в отдельное производство. И вкладчики теперь обязаны отдельно доказывать размер своего ущерба. Потом кинотеатр возможно все-таки будут продавать.

Вообще история с кооперативом тянется с середины 2000-х годов. Успешный предприниматель Сергей Елесин (сеть магазинов «ПИ», возвращение из небытия кинотеатра «Русь-кино» и создание ледового комплекса «Пингвин») в 2005 году создал «Инвест-мастер». По сути эта контора была финансовой пирамидой, хотя на первый взгляд работала как самый настоящий банк. Только лицензии у него не было. Чтобы привлечь клиентов, Елесин запустил агрессивную рекламную кампанию, предлагая жителям региона вкладываться в выгодное дело. Посетителей принимали офисы кооператива во Владимире, Гусь-Хрустальном и Коврове.

«Инвест-Мастер» сулил прибыль до 20 процентов любому клиенту. Но уже летом 2007 года контора перестала приносить доход. Говорить об этом клиентам Елесин, разумеется, не стал, но в 2008 году дивиденты выплачивать прекратил.

Как считало следствие, еще весной 2006 года Елесин понял, что работать в одиночку тяжело, и подтянул помощников. Председателем «Инвест-Мастера» он посадил Игоря Капустина. Пайщиками кооператива стали родственники и близкие знакомые Елесина. Чтобы произвести впечатление на клиентов, кооператив стал отчитываться перед ними о якобы купленных долях в кинотеатре «Русь-Кино». С него и обещали прибыли.

Всего в общество завлекли 815 человек, которые вложили в кооператив 236 миллионов рублей. А общий оборот «Инвест-мастера» составлял 2,5 миллиарда рублей.

В 2017 году Следком после пяти лет расследования передал дело в суд. На тот момент оно составляло 215 томов. Еще полтора года шло следствие. И вот вынесен приговор.