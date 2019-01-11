«Ватрушки дадим, а думайте сами»

Нормальных горок для тюбинга (катания на ватрушках) во Владимире нет - таких, чтобы с подъемниками и трассами для спуска. Поэтому владимирцы катаются где придется - и на свой страх и риск. Самая популярная горка - в Загородном парке. И она же - самая опасная.

Склон, обращенный к озеру Мелкое, за каникулы раскатали до зеркальной гладкости. Каждый выходной день туда с ватрушками приходили сотни человек. Тюбинг можно взять и напрокат - за 150-250 рублей в час. Спуски на любой вкус - ровные и с трампинами, плавные и экстремальные.

Вот только заканчиваются все они в кустах, где бьет ключ и течет незамерзающий ручей. Плюс дорожки для спуска проложены как ни попадя, места для безопасного подъема не обозначены никак. Дети, скатившись с горки, тащат ватрушки где придется, а сверху летят очередные «снаряды» - тюбинг даже для взрослого штука неуправляемая. Даже самый бдительный родитель не уследит за тем, чтобы в его чадо не врезалась чужая несущаяся вниз ватрушка.

Почему же в парке, выдавая напрокат ватрушки, не позаботились хотя бы о минимальной безопасности людей?

- Это естественный склон, мы для катания его не сдаем, - объяснила директор парка «Загородный» Светлана Мартыненко. - Мы сделали насыпь там, где можно выехать на кустарники и незамерзающий ручей, рассказываем при прокате тюбингов о правилах безопасности, развесили аншлаги с правилами катания на снежных горках, просим родителей объяснять детям, где спускаться не стоит. Но, несмотря на это, каждый катается так, как хочет.

И точно - пока я слушала объяснения, на моих глазах люди ехали, как самоубийцы. На одну ватрушку садились сразу два человека, тюбинги связывали между собой для спуска, дети ложились на живот головой вперед... Все это по технике безопасности да и по здравому смыслу — запрещено. Одна девушка въехала в сосну посреди склона и с криком «Я больше кататься не буду!», прихрамывая, стала подниматься наверх.

Родители отпускали по склону в одиночку крошечных детей - трех-четырех лет. И малыши, спотыкаясь, тащили ватрушку обратно, рискуя оказаться сбитыми очередным катающимся - ватрушки, напомним, неуправляемы. Родители явно доверяют детям больше, чем следует.

- Я рассказываю своему сыну, как кататься, но избежать падений и столкновений на такой горе — трудно, - рассказал владимирец Игорь, который пришел в парк с маленьким сыном. - Прокат же они организовали, почему бы не привести в порядок спуск? Хотя бы разметить дорожки для спуска и подъема. Мне не жаль заплатить 100-200 рублей за то, чтобы ребенок мог кататься на безопасной горе.

Этот вопрос мы переадресуем руководству парка и города.