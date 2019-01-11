Итоги-2018: Пять самых громких дел полиции Владимирской области

В 2018 году у полиции Владимирской области, как и всегда, было много работы. Но полицейские не только раскрывали дела и ловили преступников. Иногда им приходилось помогать людям и вне своих служебных обязанностей. Вместе с пресс-службой УМВД области мы вспомнили самые эффектные случаи.

Полицейские спасли на пожаре пожилую пару

2 марта в селе Чаадаево Муромского района загорелся частный дом. В этот момент неподалеку находились местные участковые Михаил Абросимов, Дмитрий Сергеев и Дмитрий Некрасов.

Заметив валящий из деревянного дома дым, полицейские немедленно подъехали к нему и вывели оттуда пенсионерку, которая уже успела обжечься. Женщина сказала, что в доме остался ее супруг, который с трудом может передвигаться сам. Полицейские, не теряя времени, разбили окно и эвакуировали мужчину. Затем, во избежание взрыва, они отбуксировали машины, припаркованные во дворе частного дома.

В результате пожара деревянный дом супругов полностью сгорел, женщина сильно обожгла лицо и кисти рук, ее муж, к счастью, сильно не пострадал.

Жительница Вязников обманула государство на 1 300 000 рублей.

В апреле полицейским удалось разоблачить 28-летнюю мошенницу, жительницу Вязниковского района, которая 5 лет по подложным документам на двоих несуществующих детей получала все положенные законом пособия. Кроме того, женщина незаконно получила сертификат на материнский капитал, а на деньги купила земельный участок. В общей сумме жительница Вязников незаконно получила от государства 1 300 000 рублей.

Нашли преступника, объявленного в международный розыск

В начале мая сотрудники УМВД России по Владимирской области задержали на территории области 33-летнего жителя Чебоксар, находившегося в международном розыске.

С 2013 по 2016 год мужчина под предлогом развития бизнеса похитил у доверчевых граждан в общей сумме более 37 миллионов рублей. После этого мужчина скрылся от полиции и был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск. Оказалось, что он скрывался в поселке Никологоры Владимирской области — прятался в церкви.

Поле марихуаны на дому

Ковровские полицейские в августе остановили на улице местного 31-летнего жителя, у которого нашли 0,4 грамма марихуаны. Дома у задержанного обнаружили оборудование для выращивания конопли, ящик с пультом для поддержания необходимого температурного режима, термометры, а также более двух килограммов кустов и 242,5 грамм марихуаны.

По словам мужчины, он выращивал травку для личного потребления. Против него было возбуждено уголовное дело.

Полицейская собака помогла спасти тонущего в болоте пенсионера

В сентябре в полицию обратились Ирина и Владимир, рассказавшие, что в конце августа их папа вышел из больницы, в которой проходил лечение, пошел в лес и не вернулся. Полицейским помогали поисковые отряды, волонтеры и кинолог Алена Липская со служебной овчаркой Ульрихом. К моменту прибытия собаки мужчину уже искали около 8 часов.

Служебный пес несколько раз обнюхивал вещи пропавшего мужчины и уводил хозяйку все глубже в лес. В какой-то момент Ульрих неожиданно побежал в чащу леса, спустя 100 метров он остановился, а полицейские увидели в трясине мужчину, из последних сил пытающегося выбраться из болота. Ему помогли и доставили в больницу.